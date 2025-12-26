Haberler
4 yıllık sessizlik "Aynı Yağmur Altında" ile bozuldu: Hülya Avşar'ı hiç böyle görmediniz!
Giriş Tarihi: 26.12.2025 07:07
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 07:24
Türk sinemasının tescilli güzeli Hülya Avşar, 4 yıllık sessizliğini bozarak ekranlara öyle bir rolle dönüyor ki görenler tanımakta güçlük çekiyor! Londra'da çekimleri başlayan 'Aynı Yağmur Altında' dizisindeki 'Fazilet Aydın' karakteri için imajını tepeden tırnağa yenileyen Avşar'ın setten sızan ilk görüntüleri sosyal medyada deprem etkisi yarattı. İşte ünlü oyuncunun çok konuşulacak o yeni hali ve dev kadrolu projenin detayları...