Giriş Tarihi: 24.12.2025 09:47
90'ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...
90'lı yıllara damga vuran "Yolcu" şarkısıyla geniş kitlelere adını duyuran Ali Güven, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Şimdilerde 51 yaşında olan ünlü isim, yıllar geçse de enerjisinden ve karizmasından hiçbir şey kaybetmedi. Ali Güven'in son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.