90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

'FİNAL ÖNEMLİ'

"Müzik piyasasında haddini bilmez insanlar var. Bir şarkı söyleyip kendini sanatçı gören bütün herkes için bu geçerli. O dönem de Barış abinin şarkıyı yazarken sebebinin de bu olduğuna inanıyorum." Müzik piyasasında vefanın kaybolduğundan dert yanan Gencer, "Yıllar geçtikten sonra seninle alakalı bir ürün konuşuluyorsa o zaman sanatçı oluyorsun. Yoksa sen bugün çıkarsın bir ay sonra kaybolursun, kimse yüzüne bakmaz. Önemli olan final. Bu iş yüz metre değil. Bu iş maraton. Ben de uzun mesafe koşucusuyum" dedi.

