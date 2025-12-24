Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 90'ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 24.12.2025 09:47

90'ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

90'lı yıllara damga vuran "Yolcu" şarkısıyla geniş kitlelere adını duyuran Ali Güven, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Şimdilerde 51 yaşında olan ünlü isim, yıllar geçse de enerjisinden ve karizmasından hiçbir şey kaybetmedi. Ali Güven'in son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

  • ABONE OL
90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

1990'lı yılların pop müzik rüzgârına "Yolcu" adlı parçasıyla güçlü bir giriş yapan Ali Güven, kısa sürede dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yerini almıştı.

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

Listelerde üst sıralara tırmanan şarkı, genç kuşağın ilgisini çekerken sanatçıya da geniş bir hayran kitlesi kazandırmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

Sahnedeki duruşu, tarzı ve enerjisiyle öne çıkan Güven, yalnızca müziğiyle değil, imajıyla da dönemin popüler figürlerinden biri olmuştu. Klipleri ve konser performanslarıyla yakından takip edilen Ali Güven, bir döneme damga vuran isimler arasında gösterilmişti.

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

Uzun bir süre gözlerden uzak kalan sanatçı, aradan geçen yıllara rağmen yeniden gündeme gelmeyi başardı.

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

Sosyal medyada paylaştığı güncel fotoğraf ve videolar, hem eski hayranlarının nostalji yaşamasına hem de genç kullanıcıların dikkatini çekmesine neden oldu.

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

Şimdilerde 51 yaşında olan Ali Güven, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişimini sürdürüyor.

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

Ünlü ismin paylaşımlarına hayranları, "Yıllar sana uğramamış" ve "Karizma hala aynı" gibi yorumlar yaparak beğenilerini dile getirmeye devam ediyor.

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

ALİ GÜVEN KİMDİR? ALİ GÜVEN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Ali Güven, 1974 yılında Almanya'nın Nürnberg kentinde dünyaya geldi. Türk pop şarkıcısı.

11 yaşında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. İlkokuldan sonra konservatuvarı kazanan Ali Güven, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Çalgı Eğitimi Bölümü'nü bitirdi.

Konservatuvarda okuduğu yıllarda barlarda program yapan Ali Güven, Hakan Peker ve Feyyaz Kuruş tarafından keşfedildi. 2023 yılı itibarıyla sanatçı 7 albüm ve 2 single sahibidir. Gitar, Tanbur, Ney, Ud ve Perküsyon'u iyi derecede çalmaktadır. Albümlerindeki şarkıların tamamını kendisi yapmış olan Ali Güven, diğer sanatçılara da çok sayıda beste vermiştir.

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

ALİ GÜVEN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Yolcu (1997)

Boynumun Borcu (1999)

Yeter ki Aşk Olsun (2001)

Gönlünden Taşındım (2003)

Karpit (2004)

S.O.S (2007)

Yanımda Ol (2008)

Türkçe Pop (2012)

Aşk - Single (2018)

Best of Ali Güven Derleme (2019)

Damak Tadı - Single (2022)

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

İşte uzun süredir ortalarda olmayan ve yıllar sonra ortaya çıkan diğer ünlü isimler...

Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Bora Gencer, yıllar sonra ortaya çıktı.Uzun süredir Bodrum'da yaşayan 90'ların sevilen sanatçısı Bora Gencer, Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

Yeni albümünde Barış Manço'nun 'Müsadenizle Çocuklar' adlı şarkısını yeniden cover'layan Gencer, bakın neler söylemişti.

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

Bora Gencer, 90'lı yıllarda döneme damgasını vurmuş bir şarkıcıydı.

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

BORA GENCER KİMDİR?

Şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. Babası ünlü caz piyanisti İlham Gencer'dir.

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

İlköğretim hayatının ardından 7 sene boyunca konservatuar eğitimi aldı.

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

Annesini 1991 senesinde bir trafik kazasında kaybetti.

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa da adım attı.

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

Birçok dizide ve sinema filmlerinde rol aldı.

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

Radyo programı sunuculuğu yaptı.

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

2008 yılında Hülya Yaman ile evlenen sanatçının bir oğlu bulunmaktadır.

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

Müzisyen Bora Gencer ile 13 yıldır evli olduğu Hülya Gencer, birlikteliklerini tek celsede sonlandırmıştı.

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

'BU İŞ MARATON, BEN UZUN MESAFE KOŞUCUSUYUM'

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan 90'ların sevilen sanatçısı Bora Gencer, Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni albümünde Barış Manço'nun 'Müsadenizle Çocuklar' adlı şarkısını yeniden cover'layan Gencer, şöyle konuşmuştu:

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

'FİNAL ÖNEMLİ'
"Müzik piyasasında haddini bilmez insanlar var. Bir şarkı söyleyip kendini sanatçı gören bütün herkes için bu geçerli. O dönem de Barış abinin şarkıyı yazarken sebebinin de bu olduğuna inanıyorum." Müzik piyasasında vefanın kaybolduğundan dert yanan Gencer, "Yıllar geçtikten sonra seninle alakalı bir ürün konuşuluyorsa o zaman sanatçı oluyorsun. Yoksa sen bugün çıkarsın bir ay sonra kaybolursun, kimse yüzüne bakmaz. Önemli olan final. Bu iş yüz metre değil. Bu iş maraton. Ben de uzun mesafe koşucusuyum" dedi.

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

İŞTE BORA GENCER'İN SON HALİ

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

1990'lı yılların daha başında Farfara ve Çıt Çıt şarkıları ile hayatımıza girdi. O zamanki hareketli, kendine has uslubu olan genç kız Hatice kısa sürede sevilmiş ve şarkıları severek dinlenmeye başlamıştı.

90’ların yıldızı sırra kadem basmıştı! 51 yaşındaki Ali Güven yıllar sonra ortaya çıktı...

Müzik dünyasına girdiğinde Hatice'nin tarzı böyleydi.