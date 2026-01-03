Haberler
Giriş Tarihi: 03.01.2026 16:04
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:06
Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan'dan duygusal paylaşım! "Kardeşlik..."
Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan'ın, kanser tedavisi gören kardeşi Semiramis Pekkan için 20 milyon lirayı geri çevirdiği iddiası gündem olmuştu. Günler sonra Semiramis Pekkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı paylaşım, bu fedakarlığın ardındaki kardeşlik bağını gözler önüne serdi. Duygusal satırlar kısa sürede binlerce kişiye ulaştı ve herkesi derinden etkiledi.