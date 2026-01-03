Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan'dan duygusal paylaşım! "Kardeşlik..."
Giriş Tarihi: 03.01.2026 16:04 Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:06

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan'dan duygusal paylaşım! "Kardeşlik..."

Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan'ın, kanser tedavisi gören kardeşi Semiramis Pekkan için 20 milyon lirayı geri çevirdiği iddiası gündem olmuştu. Günler sonra Semiramis Pekkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı paylaşım, bu fedakarlığın ardındaki kardeşlik bağını gözler önüne serdi. Duygusal satırlar kısa sürede binlerce kişiye ulaştı ve herkesi derinden etkiledi.

  • ABONE OL
Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

Sahnelerde olmak yerine o gece bambaşka bir yerde olan Pekkan'ın bu kararının arkasındaki duygusal sebep hayranlarını gözyaşlarına boğmuştu.

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

Türkiye'nin Süperstarı Ajda Pekkan, 2026 yılına girerken sergilediği vefalı duruşla gönülleri fethetti. Yılbaşı gecesi sahne alması için Bakü, Kıbrıs ve Ankara'dan gelen rekor teklifleri elinin tersiyle iten sanatçının, bu kararının arkasında yatan neden ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

Süperstar, yaklaşık iki ay önce akciğerinde kist tespit edilen ve tedavi sürecine başlanan kardeşi Semiramis Pekkan'ı bu zor günlerinde yalnız bırakmak istemedi. Toplam değeri 20 Milyon TL'yi bulan üç ayrı sahne teklifini reddeden Pekkan, organizatörlerin "Fiyatı artıralım" ısrarlarına rağmen kararından dönmedi.

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

"ÖNCELİĞİM PARA DEĞİL AİLEM"

Kardeşine olan düşkünlüğüyle bilinen sanatçı, teklif getirenlere kapıları kesin bir dille kapatarak, "Bu yeni yılda sahne yapmayacağım. Bu süreçte kardeşim Semiramis ile olmak istiyorum" yanıtını verdi.

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

Süperstar, 2026'nın ilk saatlerini ve yılın ilk haftasını, tedavisini sürdüren kardeşiyle birlikte Bodrum'daki villasında geçirme kararı aldı. Yakın çevresine "Paradan daha önemli değerler var. Ailem benim önceliğim" dediği öğrenilen Ajda Pekkan'ın bu fedakarlığı, hayranlarından ve sanat camiasından büyük takdir topladı. Ajda Pekkan'dan "Hayır" yanıtını alan mekanlar ise yılbaşı programları için apar topar başka sanatçı arayışına girdi.

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

Günler sonra Semiramis Pekkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı paylaşım, bu fedakarlığın ardındaki kardeşlik bağını gözler önüne serdi.

Pekkan paylaşımında "Kardeşlik...Benim can yarım, benim idolüm o" sözlerine yer verdi.

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

İşte Semiramis Pekkan'ın "kardeşlik" notuyla yayınladığı duygusal video...

Ajda Pekkan'ın kanser tedavisi gören kardeşi Semiramis Pekkan'dan duygusal paylaşım | Video

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

Semiramis Pekkan, bir süredir akciğerindeki tümör ile mücadele ediyor. Pekkan, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

"2025'in son ayları hayatımda bir zelzele oldu. Ciddi bir olay atlattım. Tabii ki bunun inişleri çıkışları oldu. Doktorum tümörüm nedeniyle terapi görmem gerektiğini söyledi. Ağır bir tedavi süreci geçirdim. 'Neden ben' diye kendi kendime sordum."

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

ACISI BİR GÜN ÇIKIYOR
Pekkan hastalığının nedeninin de tütün kullanımı olduğunu açıkladı:

"Doktorum daha önce kullandığım tütünün hastalığımda etkili olduğunu söyledi. Elektronik sigara deyip daha az zararlı dedikleri malzemeler beni mahvetmiş. Geçmişte yaşadığım bu alışkanlığın hesabını bugün veriyorum. Buna başladığım zaman normal geliyordu zararını bilmiyorduk. Ama şimdi zararlarını açık açık görüyoruz."

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

NELER OLMUŞTU?

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Semiramis Pekkan, sosyal medyada yayınladığı video ile hayranlarını hem üzdü, hem de umutlandırmıştı. Sanatçı, yaşadığı bir kaza sayesinde ölümden döndüğünü anlattığı anlar adeta viral olmuştu.

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

BİR KAZA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Ünlü sanatçı, köpeği Tina'yı akşam tuvalete çıkardığı sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Bir demire çarparak düşen Pekkan, herhangi bir ciddi kırık olmasa da hastaneye gitmek zorunda kaldı. Bu olayı "ilahi bir mesaj" olarak tanımlayan sanatçı, yaşadığı düşüşün ardından sağlık kontrollerini yaptırmaya karar verdi.

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

"Allah'ım, bana bu düşüşü neden yaşattın?" diyerek hastaneye gittiğini anlatan Pekkan, o gün aldığı kararın hayatını değiştirdiğini ifade etti.

Semiramis Pekkan hastane odasından duyurdu! Hayranlarını endişelendiren "kanser" teşhisi: "Her şey o kaza sayesinde…"

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

KONTROLLERDE ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Hastanede yapılan ilk tetkiklerde ciddi bir bulguya rastlanmadı. Ancak ünlü sanatçı, tedbiri elden bırakmadı ve yaklaşık 10 gün sonra beyin tomografisi ile kontrollerini sürdürdü. Bu süreçte kapsamlı bir check-up yaptırmaya karar veren Pekkan, işte o anda hayatının şokunu yaşadı.

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

Doktorların akciğerlerinde bir kitle tespit ettiğini söyleyen sanatçı, bu bulgunun erken teşhis sayesinde fark edildiğini belirtti. Sol akciğerinin alt lobunun alınmak zorunda kaldığını dile getiren Pekkan, "Eğer o düşüşü yaşamamış olsaydım belki de çok geç olacaktı" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

"DOĞRU SORUYU SORDUM"

Yaşadığı kazayı "Hiçbir şey sebepsiz değil" sözleriyle yorumlayan Semiramis Pekkan, hayata olan inancını da dile getirdi. "O düşüş benim için hayatiydi ama ben doğru soruyu sordum" diyen sanatçı, bu sayede erken teşhisin önemini bir kez daha vurgulamış oldu.

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

TAKİPÇİLERİNE MESAJ: "KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN"

Sevenlerine seslenen Pekkan, düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

Erken teşhisin kanserle mücadelede en büyük avantaj olduğunu söyleyen sanatçı, kendi hikâyesini örnek göstererek takipçilerini bilinçlendirdi.

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Semiramis Pekkan, geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili yeni bir video yayınladı.

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Semiramis Pekkan, tedavi sırasında saçlarının döküldüğünü açıklayarak hayranlarını üzdü.

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

"SAÇLARIMI KAYBETTİM PERUK YAPTIRDIM"

Pekkan YouTube için çektiği videoda, "Kötü bir şey olmuyor. Koruma tedavisi alıyorum zehir veriyorlar insanın içine… Aslında o zehir başka tatsızlıklar yapabilir diye endişeleniyorlar. İnsan o tedavilerde saç kaybediyor. Ben de kaybettim. Olabilir ne olacak, 4 tane peruk yaptırdım kendime" ifadelerini kullandı.

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE VERDİĞİ RÖPORTAJDA İSE YAŞADIĞI ZOR GÜNLERDEN BAHSETMİŞTİ!

Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, kişisel yaşamı ve meslek hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 35 yıllık evliliğini Hintli iş insanı Gulu Lalvani ile sonlandıran Pekkan, geçmişte yaşadığı zorluklara dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

Sanat hayatının başlarında ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar çektiğini belirten sanatçı, açlığın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini söyledi.

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

Tiyatroya büyük bir tutkuyla adım attığını ifade eden Pekkan, mesleğini severek yapmasına rağmen ekonomik olarak karşılığını alamadığını dile getirdi.

Ajda Pekkan onun için 20 milyon lirayı reddetmişti...Semiramis Pekkan’dan duygusal paylaşım! Kardeşlik...

"Bir avuç üzümle akşamı geçirdiğim geceler oldu" diyen Pekkan, bu dönemin kendisine önemli dersler kazandırdığını vurguladı.