Burak Hakkı ile Aslı Tandoğan’ın mavi gözlü kızıydı…"Zaman ne çabuk geçti!" Dudaktan Kalbe’nin minik Melek’i şimdi genç bir kız oldu
Giriş Tarihi: 25.12.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 08:53
Burak Hakkı ve Aslı Tandoğan'ın başrollerinde yer aldığı Dudaktan Kalbe dizisinde Melek karakteriyle hafızalara kazınan Leylifer Kızgınyürek, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Dizideki sevimli haliyle izleyicilerin gönlünü fetheden çocuk oyuncu, artık genç bir kız oldu. Leylifer Kızgınyürek'in son hali görenleri şaşırttı.