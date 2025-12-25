Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 09:55

Dile kolay 30 yılı geride bıraktılar! Süheyl Uygur ile Burçin Orhon'dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı!

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un oğlu Süheyl Uygur, 1995 yılında nikah masasına oturduğu ünlü dansçı Burçin Orhon ile 30 yılı geride bıraktı. Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yağtıkları romantik paylaşımla evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Nejat Uygur'un oğlu Süheyl Uygur, 1995 yılında dönemin ünlü dansçılarından Burçin Orhon ile hayatını birleştirmişti.

Çiftin bu evlilikten iki de evladı dünyaya gelmişti.

Örnek aile yaşamıyla parmakla gösterilen çift, evliliklerinde 30 yılı geride bıraktı.

Süheyl Uygur ile Burçin Orhon sosyal medya hesabından evlilik yıl dönümlerini kutladı. Uygur, nikah fotoğrafını "30. yıl bitti" notuyla paylaştı.

"30 YILI BİTİRDİK"

Burçin Orhon ise bu gazete küpürünü "30 yılı bitirdik. İyi günde kötü günde beraberdik. Hastalıkta sağlıkta. Kolay zamanlar ve zor zamanlarda. Dağın öte yüzüne geçtik artık." notuyla yayınladı.

Öte yandan Süheyl Uygur'un ve Burçin Orhon'un televizyonlardan uzak büyüttüğü kızları da zaman zaman merak konusu oluyor.

Ünlü çiftin kızları Zeynep Uygur'da annesi gibi bale ve dans ile ilgileniyor.

Kızıyla aynı dans sahnesini paylaşan Burçin Orhon kız için "Kızım diye demiyorum ama güzel dans ediyor İnsanın hoşuna gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

BÜLENT SERTTAŞ VE ÇOCUKLARI EMİR-BAHADIR-NİLAY

CANSEL ELÇİN VE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN

ÖZGE ÖZBERK

ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEO

SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN

SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN

NEFİSE KARATAY KIZI MAYA

EBRU ŞALLI VE OĞLU BEREN

ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN OĞULLARI KUZEY VE UZAY

AHU SUNGUR VE SUAT SUNGUR OĞULLARI EGE

BERDAN MARDİNİ'NİN ÇOCUKLARI MİRAN VE EZMİRA

SONGÜL KARLI

SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ