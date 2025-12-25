Dile kolay 30 yılı geride bıraktılar! Süheyl Uygur ile Burçin Orhon’dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı!

Haberler
Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un oğlu Süheyl Uygur, 1995 yılında nikah masasına oturduğu ünlü dansçı Burçin Orhon ile 30 yılı geride bıraktı. Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yağtıkları romantik paylaşımla evlilik yıl dönümlerini kutladı.