İzzet Yıldızhan’ın nazar korkusu: “Bindiğim arabayı bile paylaşmam”
Giriş Tarihi: 29.12.2025 06:35
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 07:18
Sevilen türkücü İzzet Yıldızhan, güçlü sesi ve sahnedeki performansıyla olduğu kadar özel hayatına dair açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarının ardından Kıbrıs'ta sahne alan ünlü isim, bu kez nazara dair sözleriyle dikkat çekti. Yıldızhan, paylaşımlar konusunda neden bu kadar temkinli davrandığını samimi ifadelerle anlattı.