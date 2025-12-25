Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kemal Sunal’ın unutulmaz rol arkadaşlarından biriydi… Yeşilçam’ın efsane ismi Meral Zeren’in son hali görenleri hayrete düşürdü!
Giriş Tarihi: 25.12.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:13

Salako, Hanzo, Şaşkın Damat ve Banker Bilo gibi yapımlarla Yeşilçam'a damga vuran Meral Zeren, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Usta oyuncunun son hali, onu görenleri hayli şaşırttı.

Yeşilçam denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Kemal Sunal, unutulmaz filmleriyle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Onunla birlikte birçok projede yer alan ve Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Meral Zeren de hafızalara kazınan oyuncular arasında yerini aldı.

Özellikle Hanzo, Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire ve Salak Milyoner gibi yapımlarda Kemal Sunal'ın partneri olarak izleyicinin karşısına çıkan Zeren, dönemin en sevilen isimlerinden biriydi.

Ancak yıllar içinde gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan usta oyuncu, zaman zaman hayranlarının ilgisiyle yeniden gündeme geliyor.

Zeren, son olarak bir hayranının paylaştığı fotoğraf aracılığıyla sosyal medyada adından söz ettirdi. Onu uzun yıllar sonra görenler, büyük değişimine şaşırmadan edemedi.

Türk sinemasında unutulmaz rollere imza atan Meral Zeren, 6 Haziran 1956'da Adana'da dünyaya geldi. Ortaokul eğitimini tamamlamadan sahne hayatına adım atan Zeren, henüz 13 yaşında şarkıcılık yapmaya başladı.

Yeşilçam'da hızla yükselen kariyeri boyunca sayısız filmde başrol oynayan Meral Zeren, özellikle komedi ve macera türündeki yapımlarda boy gösterdi. 1970'li yıllarda Türk Sanat Müziği'ne yönelerek Selami Şahin'den ders aldı ve sahnelere solist olarak geri döndü.

Oyunculuk ve müzik kariyerini aynı anda yürüten Meral Zeren, 1979 yılında Kalbinden Atma Beni / Hercai isimli 45'lik plak çalışmasını çıkardı. Sinemadaki son büyük rolü ise 1980 yapımı Banker Bilo filminde oldu.

1980'li yıllarda tiyatroya yönelen sanatçı, Kanlı Nigar ve Evet mi Hayır mı adlı müzikallerde rol aldı. 1985 yılında Duvardaki Kan dizisiyle televizyona dönüş yaptı. Ancak en büyük çıkışlarından birini, 1986 yılında başladığı assolistlik kariyeriyle yakaladı. 1990'lı yıllara kadar sahnelerde büyük ilgi gören sanatçı, gazino kültürünün sona ermesiyle birlikte sahnelere veda etti.

Televizyon dizileri ve filmlerinde yer almaya devam eden Meral Zeren, zamanla gözlerden uzak bir hayatı tercih etti. Bebek'teki evinde kedileriyle birlikte yaşamını sürdüren usta sanatçı, zaman zaman sahile inerek Boğaz'ın keyfini çıkardığını belirtiyor.

Ancak onun hakkında sosyal medyada çıkan bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Zeren, adına açılan sahte hesaplara ve yanlış bilgilere karşı hayranlarını uyardı.

İŞTE ŞİMDİKİ HALİ!

Bir dönemin en gözde oyuncularından biri olan Meral Zeren'in son hali, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Onu yıllar sonra görenler, "Yıllar ona da acımamış" yorumlarında bulunurken, bazı hayranları ise usta oyuncunun her zaman güzelliğini ve zarafetini koruduğunu savundu.

Uzun yıllardır kameraların uzağında yaşayan Meral Zeren, zaman zaman gündeme gelse de, daha çok sakin bir hayat sürmeyi tercih ediyor.

Yeşilçam'dan tanıdığımız ancak yıllar içerisindeki değişimiyle hayrete uğratan tek kişi Meral Zeren değil. İşte şimdiki hallerini gördüğünüzde şaşkınlığa uğrayacağınız diğer isimler...

SERTAN ACAR'IN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!

Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden biri olan Sertan Acar, 70'li yıllarda "Ayşecik" serisinin yakışıklı oyuncusu olarak tanındı.

Kısa süren sinema kariyerinde birçok iz bırakan rolde yer alan Acar, sadece 2,5 yıl içinde Yeşilçam'ın önemli yüzlerinden biri haline geldi. Ancak oyunculuğu bırakıp diş hekimliğine yönelen Acar, bugün Kerpe'de doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

ŞÖHRETİN KAPILARI AÇILIYOR

Acar'ın sinema kariyerine başlaması adeta bir film senaryosunu andırıyor. Abisi Serkan Acar'ın, Ses Mecmuası'nın düzenlediği "En Yakışıklı Futbolcu" yarışmasını kazanmasıyla film yapımcılarının ilgisini çekmesi, bu süreci başlatan olay oldu.

Serkan Acar'a gelen tekliflerin ardından, Zeynep Değirmencioğlu'nun karşısında oynayacak kişi olarak Sertan Acar'ın adı geçti. O dönemde Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyan Acar, Zeynep Değirmencioğlu'nun bir çay daveti sırasında denize düşmesi ve onu kurtarmasıyla yapımcıların radarına girdi.

Ünlü yönetmen Aram Gülyüz'ün teklifiyle, deneme çekimine bile gerek kalmadan sinema macerası başlamış oldu.

SİNEMA SETLERİNDE UNUTULMAZ ANILAR

Acar, ilk filmi "Bahar Çiçeği"nde Ediz Hun ve Zeynep Değirmencioğlu ile başrolü paylaştı. Oyunculuk konusunda deneyimi olmamasına rağmen, set arkadaşlarının büyük desteğini gördü.

Özellikle usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın derslerinde kendisine yardımcı olması, Acar için unutulmaz anılardan biri oldu. Sinema dünyasında hızla tanınan genç oyuncu, peş peşe filmler çekerek Yeşilçam'ın romantik jönlerinden biri haline geldi.

ÜNİVERSİTE HAYATI VE ŞÖHRETİN ZORLUKLARI: İŞTE SERTAN ACAR'IN SON HALİ!

Sinemada parlaması, Acar'ın üniversite hayatını da derinden etkiledi. Makyajını çıkarmayı bilmediği için derslere makyajlı gitmesi ve kantinde herkesin ona dönüp bakması, onun için zaman zaman sıkıcı hale geldi.

O dönemde İstanbul'un nüfusu az olduğu için insanlar vapurda bile kendisini tanıyordu. Kısa sürede gelen şöhret, Acar'ı bir noktada bunaltmaya başladı.

BEYAZ PERDEDEN DİŞ HEKİMLİĞİNE

Sertan Acar, sinema kariyerine devam edebilecek fırsatlara sahip olmasına rağmen, diş hekimliğine olan ilgisini hiçbir zaman kaybetmedi.

Sinema setleri ve diş hekimliği laboratuvarı arasında geçen yoğun günler nedeniyle büyük bir karar alarak sinemayı bıraktı. Son filmlerini tamamladıktan sonra tamamen hekimliğe odaklandı.

KERPE'DE YENİ BİR HAYAT

Emekliliğe ayrıldıktan sonra doğayla iç içe bir yaşam kuran Acar, Kerpe'de "KerpeDiem" adını verdiği bir butik otel açtı.