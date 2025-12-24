Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Futbolcu Messi'nin ailesinde korku dolu anlar: Kız kardeşi trafik kazası geçirdi! Düğünü ertelendi...  
Giriş Tarihi: 24.12.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:03

Futbolcu Messi'nin ailesinde korku dolu anlar: Kız kardeşi trafik kazası geçirdi! Düğünü ertelendi...  

Futbol dünyasının efsane yıldızı Lionel Messi'nin kız kardeşi María Sol Messi, ABD'nin Miami kentinde geçirdiği ağır bir trafik kazası sonucu yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Sol Messi'nin omurgasında kırıklar oluştuğu, ayrıca vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar ve ciddi travmalar tespit edildiği öğrenildi.

  • ABONE OL
Futbolcu Messi’nin ailesinde korku dolu anlar: Kız kardeşi trafik kazası geçirdi! Düğünü ertelendi...

Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin kız kardeşi María Sol Messi, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde geçirdiği trafik kazasıyla korku dolu anlar yaşattı.

Futbolcu Messi’nin ailesinde korku dolu anlar: Kız kardeşi trafik kazası geçirdi! Düğünü ertelendi...

Kazanın ardından acil olarak hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki Sol Messi'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Futbolcu Messi’nin ailesinde korku dolu anlar: Kız kardeşi trafik kazası geçirdi! Düğünü ertelendi...

Arjantinli gazeteci Angel de Brito'nun aktardığı bilgilere göre, Lionel Messi'nin annesi, kızının yaşam riskini geride bıraktığını ancak iyileşme sürecinin uzun süreceğini ifade etti. Yapılan kontrollerde Sol Messi'nin iki omurga kemiğinde kırıklar tespit edilirken, ayrıca topuk ve bilek bölgelerinde hasar oluştuğu, vücudunun bazı kısımlarında ise tıbbi müdahale gerektiren yanıklar bulunduğu öğrenildi.

Futbolcu Messi’nin ailesinde korku dolu anlar: Kız kardeşi trafik kazası geçirdi! Düğünü ertelendi...

Kaza sırasında Sol Messi'nin SUV tipi aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve bir duvara çarptığı belirtildi. Yaşanan olay Messi ailesinde büyük endişeye neden oldu.

Futbolcu Messi’nin ailesinde korku dolu anlar: Kız kardeşi trafik kazası geçirdi! Düğünü ertelendi...

Öte yandan HOLA dergisinde yer alan habere göre, 3 Ocak'ta evlenmeye hazırlanan María Sol Messi, yaşadığı kaza ve tedavi süreci nedeniyle düğününü erteleme kararı aldı. Sol Messi'nin uzun süredir, Inter Miami U-19 takımının teknik ekibinde görev alan Julian Tuli Arellano ile birliktelik yaşadığı biliniyor.