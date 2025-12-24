Haberler
Futbolcu Messi'nin ailesinde korku dolu anlar: Kız kardeşi trafik kazası geçirdi! Düğünü ertelendi...
Giriş Tarihi: 24.12.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:03
Futbol dünyasının efsane yıldızı Lionel Messi'nin kız kardeşi María Sol Messi, ABD'nin Miami kentinde geçirdiği ağır bir trafik kazası sonucu yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Sol Messi'nin omurgasında kırıklar oluştuğu, ayrıca vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar ve ciddi travmalar tespit edildiği öğrenildi.