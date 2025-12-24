Futbolcu Messi'nin ailesinde korku dolu anlar: Kız kardeşi trafik kazası geçirdi! Düğünü ertelendi...  

Arjantinli gazeteci Angel de Brito'nun aktardığı bilgilere göre, Lionel Messi'nin annesi, kızının yaşam riskini geride bıraktığını ancak iyileşme sürecinin uzun süreceğini ifade etti. Yapılan kontrollerde Sol Messi'nin iki omurga kemiğinde kırıklar tespit edilirken, ayrıca topuk ve bilek bölgelerinde hasar oluştuğu, vücudunun bazı kısımlarında ise tıbbi müdahale gerektiren yanıklar bulunduğu öğrenildi.