O yorumlara sert çıkıştı! Icardi'nin nişanlısı China Suarez iddialara son noktayı koydu: "Kariyerine karışmıyorum"

"KARİYERİNE KARIŞMIYORUM"

Ünlü oyuncu, Türkiye'de yaşamaktan memnun olduğunu vurgulayarak, "Ben 'tamam' demişim de neye tamam demişim? Icardi'nin kariyerine karışmıyorum! Menajeri değilim ve olmak da istemiyorum! Türkiye'de mutluyum. Lütfen asıl önemli olandan dikkati başka yöne çekmeye çalışmayın" açıklamalarında bulundu.