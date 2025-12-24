Haberler
O yorumlara sert çıkıştı! Icardi'nin nişanlısı China Suarez iddialara son noktayı koydu: "Kariyerine karışmıyorum"
Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:17
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin Arjantin'e dönerek kariyerine başka bir takımda devam edeceği iddiaları gündemi sarsmıştı. Bu söylentilerin arkasında ise nişanlısı China Suárez'in Türkiye'de yaşamak istememesi olduğu öne sürülmüştü. Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu haberlerin ardından Suarez, hakkında yapılan yorumlara daha fazla sessiz kalmayarak açıklama yaptı.