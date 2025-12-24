Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:17

O yorumlara sert çıkıştı! Icardi'nin nişanlısı China Suarez iddialara son noktayı koydu: "Kariyerine karışmıyorum"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin Arjantin'e dönerek kariyerine başka bir takımda devam edeceği iddiaları gündemi sarsmıştı. Bu söylentilerin arkasında ise nişanlısı China Suárez'in Türkiye'de yaşamak istememesi olduğu öne sürülmüştü. Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu haberlerin ardından Suarez, hakkında yapılan yorumlara daha fazla sessiz kalmayarak açıklama yaptı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile bir süredir birlikte olan ünlü oyuncu China Suárez, ilişkileriyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Çiftin ilişkilerinin yolunda olduğu ve birlikte oldukça mutlu oldukları bilinirken, sosyal medyada yayılan bazı söylentiler kısa sürede gündemi karıştırdı.

İddialara göre China Suárez'in Türkiye'de yaşamaktan memnun olmadığı ve bu nedenle 31 yaşındaki Arjantinli futbolcuyu ülkesine dönmeye ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Bu söylentiler, Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Hakkında yapılan çok sayıda yorum ve paylaşımların ardından China Suárez, sessizliğini bozarak konuya açıklık getirdi.

"KARİYERİNE KARIŞMIYORUM"

Ünlü oyuncu, Türkiye'de yaşamaktan memnun olduğunu vurgulayarak, "Ben 'tamam' demişim de neye tamam demişim? Icardi'nin kariyerine karışmıyorum! Menajeri değilim ve olmak da istemiyorum! Türkiye'de mutluyum. Lütfen asıl önemli olandan dikkati başka yöne çekmeye çalışmayın" açıklamalarında bulundu.

Suarez'in yaptığı samimi açıklamalar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Peki diğer yıldız futbolcuların biricik eşlerini görmüş müydünüz?

DRİES MERTENS

Galatasaray'da forma giydiği dönemde hem performansıyla hem de sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Dries Mertens eşi Katrin Kerkhofs, oğlu Ciro ve birkaç ay önce dünyaya gelen minik kızları Lulu dünya turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarların "efsane yenge" diye andığı Katrin, uzun süredir hayalini kurduğu yolculuğu sosyal medya hesabından duyurarak hayranlarına haberi verdi.

"İLK DURAK BALİ"

Enerjisi, samimiyeti ve paylaşımlarıyla Galatasaray camiası tarafından hala büyük bir sevgiyle takip edilen Katrin, turdan ilk kareleri Instagram'da paylaştı. Katrin Kerkhofs yayınladığı karelere ise, "Uzun zamandır hayal ettiğimiz dünya gezimiz sonunda başladı ilk durak Bali. İki minikle dünyanın öbür ucuna giderken inişli çıkışlı bir kaç gün batımından sonra ilk gün batımımızla ödüllendirildik" notunu düştü.

Eski yengenin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken, Türk futbolseverlerden de birçok yorum geldi.

Yeşil sahalarda 25 yıldır Beşiktaş forması giyen Necip Uysal, kariyerine sayısız başarı sığdırarak hem kulübün hem de taraftarlarının gönlünde özel bir yer edindi.

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra ailesiyle de mutluluğu yakalayan Uysal, 2021 yılında Nur Uysal ile evlendi ve 2023 yılında ise illk çocukları Duru dünyaya geldi.

Babalık duygusunu ilk kez tadan yıldız futbolcu kısa bir aradan sonra yeniden müjdeli haberi paylaştı.

Instagram hesabında paylaşım yapan Necip Uysal, eşi Nur Uysal'la birlikte 2. bebeklerini beklediklerini açıkladı.

Uysal paylaşımına "Ailemiz büyüyor" notunu düşereken, başarılı futbolcuya çok sayıda tebrik mesajı geldi.

CENK ÖZKAÇAR

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giyen başarılı savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, uzun süredir birlikte olduğu Hira Nur Kasatura ile hayatını birleştirdi.

Çiftin düğünü, İstanbul'un tarihi ve görkemli mekanlarından Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.

Düzenlenen törende romantik anlar yaşanırken, geceye spor ve iş dünyasından birçok davetli katıldı.

Cenk Özkaçar ve Hira Nur Kasatura'nın bu özel gününden paylaşılan kareler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Takipçileri, genç çifte mutluluk dileklerinde bulundu.

MARİO LEMİNA

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etti.

Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sevgilisiyle romantik pozlar veren Gabonlu futbolcu, takipçilerinden 'tebrikler' yorumu aldı.