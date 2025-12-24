Haberler
Galeri
"Senden bir şey olur" cümlesiyle ayağa kalktı! Oyuncu Metin Şentürk'ten duygu dolu açıklamalar: "Battaniyeyi üstüme çeker ağlardım"
Giriş Tarihi: 24.12.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:42
"Senden bir şey olur" cümlesiyle ayağa kalktı! Oyuncu Metin Şentürk'ten duygu dolu açıklamalar: "Battaniyeyi üstüme çeker ağlardım"
3 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu görme yetisini kaybeden Metin Şentürk, yıllardır samimi tavırları ve esprili kişiliğiyle gönüllerde yer ediniyor. Ünlü oyuncu, son olarak Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda yaptığı içten açıklamalarla dikkat çekti.