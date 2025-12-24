Yakışıklılığıyla hayran bırakıyor! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğunu duyan şoke oluyor: Meğer yüzlerce yıllık...

Ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da teyzesinin yanında tamamlayan Kenan, daha sonra yükseköğrenim için İstanbul'a taşınmış ve Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun olmuştur. Ancak hayat ona farklı bir yol çizmiş, üniversite yıllarında modellik ve ekran dünyası ile tanışmıştır.

1997 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasını kazanarak adını duyurmuş ve aynı yıl Türkiye'yi temsil ettiği Best Model of the World yarışmasında birincilik elde etmiştir. Bu başarılar, onun oyunculuk kariyerine açılan kapı olmuştur.