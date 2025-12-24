Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı
Giriş Tarihi: 24.12.2025 20:17

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Mürüvvet Sim'in hayatı yeniden merak konusu oldu. Usta oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçekler hayranlarını oldukça şaşırttı. "Göster ama elletme" repliğiyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızının özel yaşamı da en az filmleri kadar ilgi çekici. Peki, Mürüvvet Sim'in oğlunun kim olduğunu biliyor musunuz?

  • ABONE OL
Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Usta oyuncu Mürüvvet Sim, rol aldığı sayısız filmle Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Adeta her role bürünen Mürüvvet Sim Bitirimler Sosyetede, Avanak, Cevriyem, Bizim Kız, Gol Kralı, Yaz Bekarı, Neşeli Günler, Evcilik Oyunu, Yumurcak Veda, Sev Kardeşim gibi filmlerde oynamıştı.

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Yeri geldiğinde çirkefleşip, yeri geldiğinde de tam bir hanımefendi olan Yeşilçamın yıldız oyuncusu Mürüvvet Sim, birer motto haline gelmiş cümleleriyle de hayatımıza dokunmayı bilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Türk Sineması'nda büyük emeği olan Mürüvvet Sim, "Göster ama elletme" repliğiyle de hafızalara kazınmıştı.

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

1983 yılında yaşamını yitiren usta isim, iki evlilik yapmıştı.

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Mürüvvet Sim ilk evliliğini Suat Sim ile yaptı. Evliliklerinden bir oğulları oldu.

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

İkinci evliliğini ise, dublaj sanatçısı Temuçin Caymaz ile yaptı.

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Mürüvvet Sim'in iki oğlundan biri meğer müzisyenmiş.

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

İşte ünlü oyuncunun müzisyen oğlu Reşat Özerdem...

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Yeşilçam'ın en sevilen oyuncularından annesi Mürüvvet Sim'in yolundan gidip tiyatrocu olmak yerine müziği seçti ve konservatuarı bitirdi. 1968'de Ertan Anapa Orkestrası'nda piyano, trompet çalarak profesyonel müziğe adım attı.

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Ardından Muhittin Paydaş, Durul Gence, Yalçın Ateş, Kanat Gür, Özdemir Erdoğan orkestralarında çalıştı. Yıldızların arkasında sahneye çıktı. Hollanda'da müzik yapmaya başladı ve beş yıl bu ülkede kaldı. Devamında Belçika'ya geçti. Orada da beş yıl çalıştıktan sonra Federal Almanya'ya yerleşti.

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Bu ülkede uzun yıllar sanatını icra etti; İngilizce, İtalyanca, Rusça, Fransızca, Almanca şarkılar söyledi ve yazları da Türkiye'ye giderek tatil yörelerindeki tesislerde programlar yaptı. Besteleri pop yıldızları tarafından seslendirildi.

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sıtkı Akçatepe-Leman Akçatepe- Halit Akçatepe

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Ali Şen-Şener Şen

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Şener Şen-İnci Şen

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Macit Flordun-Tardu Flordun

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Burak Kut-Halit Kut

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Bilal İnci - Elif İnci

Yeşilçam devleriyle oynamıştı! Mürüvvet Sim’in oğlu bakın kim çıktı

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca