Yeşilçam’ın kötü adamı Gaddar Kerim'in inanılmaz hikayesi! Şöhretini kaybettiği parmağına borçluymuş...
Giriş Tarihi: 26.12.2025 08:02
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 08:04
Herkes onu beyazperdenin korkusuz kabadayısı olarak tanıdı, ancak Hikmet Taşdemir'in gerçek hayatı, rol aldığı senaryoları gölgede bırakacak cinstendi. Türk sinemasının efsane ismi, sadece sert bakışlarıyla değil, hayatını kökten değiştiren o meşhur "tesadüfle" Yeşilçam'ın tarihine geçti. 82 yaşında hayata veda eden usta oyuncunun, parmak kaybından şöhretin zirvesine uzanan yolculuğu, kaderin en ilginç oyunlarından biri olarak hafızalara kazındı.