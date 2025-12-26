Yeşilçam’ın kötü adamı Gaddar Kerim’in inanılmaz hikayesi! Şöhretini kaybettiği parmağına borçluymuş...

BİR EFSANENİN SESSİZ VEDASI

82 yaşında hayata gözlerini yuman Hikmet Taşdemir, Yeşilçam'ın o büyülü ama bir o kadar da çetin döneminin son temsilcilerindendi. Onun hikayesi bizlere şunu öğretir: Hayat bazen bizden bir şeyler alır gibi görünürken, aslında bizi daha büyük bir hikayeye hazırlıyordur. Bir pres makinesinde kaybedilen o parmak, yıllar sonra Türk sinema tarihinin en karakteristik "parmak izlerinden" birine dönüştü.