Giriş Tarihi: 08.04.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
00:24
3600 EK GÖSTERGE SON DURUM | Birinci derece memura 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman verilecek?
Memurların maaşlarından, emekli aylıklarına ve ikramiyelerine değin her bakımdan rolü büyük olan 3600 ek gösterge için araştırmalar sürüyor.7. Dönem Toplu Sözleşmesinde kayıt altına alınan ve birinci dereceye gelen kamu çalışanları tarafından bir hayli heyecanla beklenen ek göstergenin son durumunda yeni gelişmeler oldu mu? Kamu çalışanlarının maaşlarına, emekli maaşlarına ve ikramiyelerine yansıyacak bu düzenleme için Bakan Işıkhan'dan gelecek kararlar bekleniyor. Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte ek gösterge düzenlemesinin de kabul edileceği ön görülüyor. 3600 Ek gösterge Meclis'te mi, ne zaman çıkacak, 2. Torba Yasa'da yer alıyor mu?