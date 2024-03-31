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Haberler Galeri Ataşehir Seçim Sonuçları Sorgulama (CANLI) || YSK İstanbul Ataşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile anbean oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 18:40

Ataşehir Seçim Sonuçları Sorgulama (CANLI) || YSK İstanbul Ataşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile anbean oy oranları

Ataşehir yerel seçim sonuçları sandıkların kapanmasıyla birlikte bu ilçede ikamet eden vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. 81 ilde oy sayımı tamamlanırken seçimi kim kazandı sorusu yanıt arıyor. Aşağıda yer alan Ataşehir seçim sonuçları canlı takip ekranı linkine tıklayarak 31 Mart 2024 Ataşehir yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Ataşehir Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İstanbul Ataşehir yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında oy verme süreci tamamlandı. 32 ilde 16:00; kalan şehirlerde 17:00'de son bulan oy kullanma saatlerinin ardından oy sayımına başlandı. Ataşehir Seçim sonuçları ile bu ilçedeki oy oranlarını anbean takip eden vatandaşlar, seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramaya koyuldu. İşte 31 Mart 2024 İstanbul Ataşehir yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı ile canlı ve anlık oy oranları…

İSTANBUL ATAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Ataşehir seçim sonuçları ekranı ile ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ataşehir Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İstanbul Ataşehir yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

ATAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mustafa Naim Yağcı

CHP: Onursal Adıgüzel

İYİ Parti: Ali Coşkun

Yeniden Refah: Bülent Tüylü

Zafer Partisi: Hüsamettin Balta

Büyük Birlik Partisi: Mehmet Yılmaz

Saadet Partisi: Alev Sezen

İstanbul Ataşehir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Ataşehir Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İstanbul Ataşehir yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İstanbul Ataşehir yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Ataşehir'de AK Parti Mustafa Naim Yağcı, CHP Onursal Adıgüzel, İYİ Parti Ali Coşkun, Saadet Partisi Alev Sezen, Yeniden Refah Partisi Bülent Tüylü, Büyük Birlik Partisi Mehmet Yılmaz, Zafer Partisi Hüsamettin Balta, Memleket Partisi Kerem Usta ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ataşehir Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İstanbul Ataşehir yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

ATAŞEHİR MAHALLELERİ

Ataşehir'de 17 mahalle vardır:

Aşıkveysel

Atatürk

Barbaros

Esatpaşa

Ferhatpaşa

Fetih

İçerenköy

İnönü

Kayışdağı

Küçükbakkalköy

Mevlana

Mimar Sinan

Mustafa Kemal

Örnek

Yeni Çamlıca

Yenisahra

Yenişehir

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