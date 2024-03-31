Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
18:40
Ataşehir Seçim Sonuçları Sorgulama (CANLI) || YSK İstanbul Ataşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile anbean oy oranları
Ataşehir yerel seçim sonuçları sandıkların kapanmasıyla birlikte bu ilçede ikamet eden vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. 81 ilde oy sayımı tamamlanırken seçimi kim kazandı sorusu yanıt arıyor. Aşağıda yer alan Ataşehir seçim sonuçları canlı takip ekranı linkine tıklayarak 31 Mart 2024 Ataşehir yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.