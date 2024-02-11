Giriş Tarihi: 11.02.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
12:25
Baltacı'nın vefatıyla ilgili alçak paylaşımlar! Sırf AK Partili diye “Bir kişi daha azaldı” dediler
AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu dün hayatını kaybetti. Baltacı'nın ölümü ardından art arda baş sağlığı mesajları yayınlanırken, taziye mesajları yayınlayanların paylaşımlarına bazı sosyal medya kullanıcıları çirkin ve alçakça yorumlar yazmaya başladı. Vefat eden kişi sırf AK Partili olduğu için tepki çeken paylaşımlarda 'AK Partili bir kişi daha azaldı' mahiyetinde paylaşımlar yapıldı. Çirkin paylaşımlar ise tepkiyle karşılandı.