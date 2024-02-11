Baltacı’nın vefatıyla ilgili alçak paylaşımlar! Sırf AK Partili diye “Bir kişi daha azaldı” dediler

Vefat eden Baltacı'nın ailesinin acısını düşünmeden, bir ölümün ardından vefat eden kişi sırf AK Partili olduğu için tepki çeken paylaşımlarda 'AK Partili bir kişi daha azaldı', "Bir oy daha eksildi' mahiyetinde paylaşımlar yapıldı.