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Haberler Galeri Baltacı'nın vefatıyla ilgili alçak paylaşımlar! Sırf AK Partili diye “Bir kişi daha azaldı” dediler
Giriş Tarihi: 11.02.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 12:25

Baltacı'nın vefatıyla ilgili alçak paylaşımlar! Sırf AK Partili diye “Bir kişi daha azaldı” dediler

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu dün hayatını kaybetti. Baltacı'nın ölümü ardından art arda baş sağlığı mesajları yayınlanırken, taziye mesajları yayınlayanların paylaşımlarına bazı sosyal medya kullanıcıları çirkin ve alçakça yorumlar yazmaya başladı. Vefat eden kişi sırf AK Partili olduğu için tepki çeken paylaşımlarda 'AK Partili bir kişi daha azaldı' mahiyetinde paylaşımlar yapıldı. Çirkin paylaşımlar ise tepkiyle karşılandı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Baltacı’nın vefatıyla ilgili alçak paylaşımlar! Sırf AK Partili diye “Bir kişi daha azaldı” dediler

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, dün akşam saat 22.00 sularında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Baltacı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Baltacı müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baltacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baltacı’nın vefatıyla ilgili alçak paylaşımlar! Sırf AK Partili diye “Bir kişi daha azaldı” dediler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Fatma Sevim Baltacı'nın trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi ardından bir taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, "Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti'mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Baltacı’nın vefatıyla ilgili alçak paylaşımlar! Sırf AK Partili diye “Bir kişi daha azaldı” dediler

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Baltacı'nın vefatıyla ilgili sosyal medyadan bir taziye mesajı yayınlayarak, "Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesinin acısını paylaşıyor, tüm sevenlerine ve teşkilatımıza sabır niyaz ediyorum" dedi.

Baltacı’nın vefatıyla ilgili alçak paylaşımlar! Sırf AK Partili diye “Bir kişi daha azaldı” dediler

SOSYAL MEDYADA ALÇAK PAYLAŞIMLAR YAPILDI

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın trafik kazası sonucu vefat ettiğinin duyulması ardından sosyal medyada birçok kişi başsağlığı mesajı yayınlarken, AK Partili isimlerden de art arda taziye mesajları geliyor. Fatma Sevim Baltacı'nın vefat etmesinin ardından taziye mesajları yayınlayanların paylaşımlarına bazı sosyal medya kullanıcıları çirkin ve alçakça yorumlar yazmaya başladı.

Baltacı’nın vefatıyla ilgili alçak paylaşımlar! Sırf AK Partili diye “Bir kişi daha azaldı” dediler

Vefat eden Baltacı'nın ailesinin acısını düşünmeden, bir ölümün ardından vefat eden kişi sırf AK Partili olduğu için tepki çeken paylaşımlarda 'AK Partili bir kişi daha azaldı', "Bir oy daha eksildi' mahiyetinde paylaşımlar yapıldı.

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