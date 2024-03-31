BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Başakşehir yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

Başakşehir seçim sonuçları ekranında; açılan sandık sayısı, oy oranları ve adayların oy sayıları gibi verilere ulaşarak sandıklardan çıkan sonuçları takip edebilirsiniz. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları, muhtarlık ve belediye meclis üyeliklerine oy kullanan seçmenler, Başakşehir'de seçimi kim, hangi parti kazandı sorularına yanıt arıyor. İşte Başakşehir yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı.