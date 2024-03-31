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Haberler Galeri BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Başakşehir yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?
Giriş Tarihi: 31.03.2024 23:26 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 23:35

BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Başakşehir yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

81 ilde milyonlarca vatandaş 5 yıllık yerel yöneticilerini belirlemek üzere bugün sandık başına gitti. Sandıkların açıldığı an itibarıyla Başakşehir seçim sonuçları, bu ilçede ikamet eden vatandaşların araştırmalarında ilk sıraya oturdu. Başakşehir'de seçimi kim, hangi parti kazandı sorusuyla oy oranları ve dağılımlarını inceleyen vatandaşlar için İstanbul Başakşehir yerel seçim sonuçları ekranı yol gösterici oluyor. İşte konunun detayları…

BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Başakşehir yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

Başakşehir seçim sonuçları ekranında; açılan sandık sayısı, oy oranları ve adayların oy sayıları gibi verilere ulaşarak sandıklardan çıkan sonuçları takip edebilirsiniz. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları, muhtarlık ve belediye meclis üyeliklerine oy kullanan seçmenler, Başakşehir'de seçimi kim, hangi parti kazandı sorularına yanıt arıyor. İşte Başakşehir yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı.

BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Başakşehir yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Yasin Kartoğlu

CHP: Mesut Öksüz

İYİ Parti: Tevfik Atakan Şakar

Yeniden Refah Partisi: Kadir Karaca

DEM Parti: Kevser Şişman Taşdemir

İstanbul Başakşehir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Başakşehir yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Başakşehir yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Başakşehir 'de AK Parti Yasin Kartoğlu, CHP Mesut Öksüz, İYİ Parti Tevfik Atakan Şakar, DEM Parti Kevser Şişman Taşdemir ve Yeniden Refah Partisi Kadir Karaca ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Başakşehir yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?

BAŞAKŞEHİR'DE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

YSK'nın verilerine göre Başakşehir'deki sandıklara kayıtlı olan 324.937 seçmen %70'in üzerinde oy oranıyla sandık başına gitti. İlçede 205.831 seçmen oy kullandı.

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