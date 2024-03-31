Giriş Tarihi: 31.03.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
23:35
BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Başakşehir yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı?
81 ilde milyonlarca vatandaş 5 yıllık yerel yöneticilerini belirlemek üzere bugün sandık başına gitti. Sandıkların açıldığı an itibarıyla Başakşehir seçim sonuçları, bu ilçede ikamet eden vatandaşların araştırmalarında ilk sıraya oturdu. Başakşehir'de seçimi kim, hangi parti kazandı sorusuyla oy oranları ve dağılımlarını inceleyen vatandaşlar için İstanbul Başakşehir yerel seçim sonuçları ekranı yol gösterici oluyor. İşte konunun detayları…