Başkan Erdoğan’ın tespitlerindeki iki kritik unsur: AK Parti’de yeni ruhun sırrı

Aynı konuşmadaki şu tespitleri de vurucuydu: "Nerede bir eksik, hata, kasıt veya ihanet varsa, üzerine gitmek boynumuzun borcudur."

En son 14 Mayıs 2024'te yapılan il başkanları toplantısında "sivil siyasete" ilişkin yaptığı şu değerlendirme de tarihiydi:

"Sivil siyaseti güçlendiren her sonuç, Türk demokrasisinin istikbali adına eşsiz bir başarıdır."

Tespitler tek tek açıldığında ortaya nasıl bir sonuç çıkacağı henüz bilinmiyor. Ortada hafife alınmayacak, teşkilatlardan bürokrasiye her alanı kapsayan, "sıkıntı"dan, "partiyle millet arasına örülen duvarlar"dan "kasıt ve ihanet"e uzanan ağır tespitler var.

