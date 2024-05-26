Giriş Tarihi: 26.05.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
09:12
Başkan Erdoğan'ın tespitlerindeki iki kritik unsur: AK Parti'de yeni ruhun sırrı
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti hakkındaki iki önemli tespitine dikkat çekti. Bunların "Kasıt ve ihanet" ve "Bürokrasi ve partiyle millet arasına örülen duvarlar" olduğuna dikkat çeken Mahmut Övür, "Bu iki mesele AK Parti'nin varoluşuyla çelişkili olduğu gibi yerel seçimleri kaybetmesinde, önde görünen hayat pahalılığı, emekliler meselesi ve aday seçimindeki yanlışlıklardan çok daha etkili ve hafızalara nüksetmiş durumda. Bir anlamda genel seçimlerde koymak istemediği ama biriktirdiği tepkiyi yerel seçimlerde ortaya koydu." ifadelerini kullandı.