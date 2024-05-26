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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın tespitlerindeki iki kritik unsur: AK Parti'de yeni ruhun sırrı
Giriş Tarihi: 26.05.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 09:12

Başkan Erdoğan'ın tespitlerindeki iki kritik unsur: AK Parti'de yeni ruhun sırrı

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti hakkındaki iki önemli tespitine dikkat çekti. Bunların "Kasıt ve ihanet" ve "Bürokrasi ve partiyle millet arasına örülen duvarlar" olduğuna dikkat çeken Mahmut Övür, "Bu iki mesele AK Parti'nin varoluşuyla çelişkili olduğu gibi yerel seçimleri kaybetmesinde, önde görünen hayat pahalılığı, emekliler meselesi ve aday seçimindeki yanlışlıklardan çok daha etkili ve hafızalara nüksetmiş durumda. Bir anlamda genel seçimlerde koymak istemediği ama biriktirdiği tepkiyi yerel seçimlerde ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

MAHMUT ÖVÜR
Başkan Erdoğan’ın tespitlerindeki iki kritik unsur: AK Parti’de yeni ruhun sırrı

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, şu ifadeleri kullandı:

"Önce 14-28 Mayıs 2023, sonra da 31 Mart 2024 seçimleri mevcut bütün partileri istemeseler de "değişime" zorladı.
Milletin mesajı sertti ve birçok siyasi parti ile aktör deyim yerindeyse siyaset sahnesinden silindi. Ana muhalefet partisi CHP, süreci değişimin getirdiği seçim başarısıyla devam ettirirken, bütün gözler son 22 yılda 17 seçim kazanan ama son yerel seçimde ilk kez ikinci parti olan AK Parti'ye çevrildi.

Başkan Erdoğan’ın tespitlerindeki iki kritik unsur: AK Parti’de yeni ruhun sırrı

AK Parti ne yapacaktı?
Bu soruya daha seçimin hemen ertesinde, 2 Nisan 2024'te Başkan Erdoğan, "kibir hastalığı" teşhisi koyarak cesur bir cevap verdi:
"Buradan başlayarak; il, ilçe, belde teşkilatlarına, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, hatta bürokrasiye uzanan bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Oysa milletin sinesinden doğmuş bir siyasi partinin en büyük düşmanı vatandaşla arasına duvarlar örmesidir. Hangi konumda olursa olsun bu partide hiç kimsenin 'layüsel' olmadığını milletimize göstereceğiz."

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Başkan Erdoğan’ın tespitlerindeki iki kritik unsur: AK Parti’de yeni ruhun sırrı

Aynı konuşmadaki şu tespitleri de vurucuydu: "Nerede bir eksik, hata, kasıt veya ihanet varsa, üzerine gitmek boynumuzun borcudur."
En son 14 Mayıs 2024'te yapılan il başkanları toplantısında "sivil siyasete" ilişkin yaptığı şu değerlendirme de tarihiydi:
"Sivil siyaseti güçlendiren her sonuç, Türk demokrasisinin istikbali adına eşsiz bir başarıdır."
Tespitler tek tek açıldığında ortaya nasıl bir sonuç çıkacağı henüz bilinmiyor. Ortada hafife alınmayacak, teşkilatlardan bürokrasiye her alanı kapsayan, "sıkıntı"dan, "partiyle millet arasına örülen duvarlar"dan "kasıt ve ihanet"e uzanan ağır tespitler var.

Başkan Erdoğan’ın tespitlerindeki iki kritik unsur: AK Parti’de yeni ruhun sırrı

Kasıt ve ihanetin gereğinin nasıl yapılacağını göreceğiz ama bu tespitlerde birbiriyle ilişkili iki unsur çok daha önemli. "Bürokrasi ve partiyle millet arasına örülen duvarlar" meselesinden söz ediyorum... Bu iki mesele AK Parti'nin varoluşuyla çelişkili olduğu gibi yerel seçimleri kaybetmesinde, önde görünen hayat pahalılığı, emekliler meselesi ve aday seçimindeki yanlışlıklardan çok daha etkili ve hafızalara nüksetmiş durumda. Bir anlamda genel seçimlerde koymak istemediği ama biriktirdiği tepkiyi yerel seçimlerde ortaya koydu.

Başkan Erdoğan’ın tespitlerindeki iki kritik unsur: AK Parti’de yeni ruhun sırrı

Bunu hızlandıran da devlet hizmetlerinde ve parti-millet ilişkisinde "bürokrasi"nin daha hissedilir olmasıydı.
Toplumda hem devlet hem de partide güçlü bir "bürokratik oligarşi" algısı var ki, bu yapılan bütün "iyi" işleri bile algının gölgesinde bırakıyor.
Bürokrasiyi de iyi bilen eski AK Parti Milletvekili Adnan Boynukara, "İktidarın bürokrasiyle imtihanı" yazısında, "Hukuk ve mevzuat işletilmediği zaman"a dikkat çekerek şöyle diyor:

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