Bayramda EFT, HAVALE yapılıyor mu? Bugün FAST olmadan EFT, HAVALE yapılıyor mu, para ne zaman hesaba geçiyor?

Bayramda FAST olmadan para hesaplara ne zaman geçer sorusu sık araştırılmaya başladı. Ramazan Bayramı süresince hizmet veremeyen bankalarda hesabı olan vatandaşlar para transferi konusuna yöneldi. Bayram tatilinde EFT ve havale işlemleri gerçekleştirilebiliyor mu?