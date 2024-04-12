Giriş Tarihi: 12.04.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
06:56
Bayramda EFT, HAVALE yapılıyor mu? Bugün FAST olmadan EFT, HAVALE yapılıyor mu, para ne zaman hesaba geçiyor?
Bayramda EFT ve havale oluyor mu sorusu, resmî tatil olması ve bankaların kapalı olması nedeniyle araştırılmaya başladı. İnternet bankacılığı kullanacak EFT ve havale işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar paranın hesaba ne zaman düşeceğini merak ediyor. Ramazan Bayramı boyunca tüm kamu kurumlarında olduğu gibi bankalarda da hizmet verilmeyecek. Ancak para transferleri bankaların uygulamalarından gerçekleştirilebilecek. Peki Bayramda FAST olmadan EFT ve havale oluyor mu, ne zaman hesaba geçiyor? İşte, ayrıntılar