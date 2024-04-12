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Haberler Galeri Bayramda EFT, HAVALE yapılıyor mu? Bugün FAST olmadan EFT, HAVALE yapılıyor mu, para ne zaman hesaba geçiyor?
Giriş Tarihi: 12.04.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 06:56

Bayramda EFT, HAVALE yapılıyor mu? Bugün FAST olmadan EFT, HAVALE yapılıyor mu, para ne zaman hesaba geçiyor?

Bayramda EFT ve havale oluyor mu sorusu, resmî tatil olması ve bankaların kapalı olması nedeniyle araştırılmaya başladı. İnternet bankacılığı kullanacak EFT ve havale işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar paranın hesaba ne zaman düşeceğini merak ediyor. Ramazan Bayramı boyunca tüm kamu kurumlarında olduğu gibi bankalarda da hizmet verilmeyecek. Ancak para transferleri bankaların uygulamalarından gerçekleştirilebilecek. Peki Bayramda FAST olmadan EFT ve havale oluyor mu, ne zaman hesaba geçiyor? İşte, ayrıntılar

Bayramda EFT, HAVALE yapılıyor mu? Bugün FAST olmadan EFT, HAVALE yapılıyor mu, para ne zaman hesaba geçiyor?

Bayramda FAST olmadan para hesaplara ne zaman geçer sorusu sık araştırılmaya başladı. Ramazan Bayramı süresince hizmet veremeyen bankalarda hesabı olan vatandaşlar para transferi konusuna yöneldi. Bayram tatilinde EFT ve havale işlemleri gerçekleştirilebiliyor mu?

Bayramda EFT, HAVALE yapılıyor mu? Bugün FAST olmadan EFT, HAVALE yapılıyor mu, para ne zaman hesaba geçiyor?

BAYRAMDA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

Bayram günlerde havale işlemleri aynı bankalar üzerinden gerçekleştirildiğinden hesaba geçmektedir.

EFT ise farklı bankalar üzerinden yapıldığından bayram boyunca hesaplara geçmeyecek. EFT işlemleri bankaların açıldığı 15 Nisan Pazartesi günü saat 09.00'dan sonra hesaplara aktarılacak.

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Bayramda EFT, HAVALE yapılıyor mu? Bugün FAST olmadan EFT, HAVALE yapılıyor mu, para ne zaman hesaba geçiyor?

BAYRAMDA FAST İLE EFT YAPILIR MI?

FAST ile yapılan ödemeler resmi tatil, dini tatillerde hemen hesaba geçmektedir. FAST işlemleri 7-24 anında karşı hesaba geçer ve konu hakkında bankalar anında bilgilendirme yapar.

Bayramda EFT, HAVALE yapılıyor mu? Bugün FAST olmadan EFT, HAVALE yapılıyor mu, para ne zaman hesaba geçiyor?

BAYRAMDAN SONRA BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram tatili 15 Nisan Pazartesi günü sona eriyor. Bu bağlamda bankalar da Pazartesi gününden itibaren çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Bayramda EFT, HAVALE yapılıyor mu? Bugün FAST olmadan EFT, HAVALE yapılıyor mu, para ne zaman hesaba geçiyor?
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