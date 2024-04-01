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Haberler Galeri İstanbul Beykoz Seçim Sonuçları! YSK verileriyle Beykoz yerel seçim sonuçları sabah.com.tr'de!
Giriş Tarihi: 01.04.2024 00:00 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 00:00

İstanbul Beykoz Seçim Sonuçları! YSK verileriyle Beykoz yerel seçim sonuçları sabah.com.tr'de!

İstanbul Beykoz seçim sonuçları sandıkların açılmaya başlamasıyla yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği ilçe sonuçları için canlı ve anlık veriler sabah.com.tr aracılığıyla ilgililere duyuruluyor. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçim sonrasında "Beykoz yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı?" sorusu yanıt arıyor. İşte, YSK güncel verileri ile Beykoz yerel seçim sonuçları canlı ve anlık sonuçları!

BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Beykoz yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı?

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçim sonrası İstanbul'un Beykoz ilçesinde sonuçlar açıklanıyor. Beykoz'da açılan sandık oranı %77,66'ya ulaşırken canlı ve anlık veriler ile sonuçlar sabah.com.tr aracılığıyla duyuruluyor. İşte, Beykoz seçim sonuçları canlı ve anlık veriler!

BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Beykoz yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı?

İSTANBUL BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Murat Aydın

CHP: Alaattin Köseler

İYİ Parti: Tuba Alaylı Özgüç

DEM Parti: Senem Yılmaz

Yeniden Refah Partisi: Mustafa Kazım Alpay

İstanbul Beykoz Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Beykoz yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı?

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Adalar Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Beykoz yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı?

Başakşehir Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Esenyurt Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

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BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2024 Beykoz yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı?

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Zeytinburnu Seçim Sonuçları

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