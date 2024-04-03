Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
09:27
BİM AKTÜEL 5 Nisan🛒 Bim aktüel ürünler kataloğu ile Cuma fırsatları başlıyor!
Bim aktüel katalog ile 5 Nisan 2024 Cuma fırsatları başlıyor. Her hafta Salı ve Cuma günü olmak üzere mağazalarda satışa çıkan ürünlerde bu hafta birbirinden farklı ve her ihtiyaca uygun birçok ürün raflarda olacak. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatla kullanıcılara sunulan ürünlerde bu hafta en tekstil ürünleri, bahçe düzenleme aparatları, tamir ve tadilatta kullanılacak birbirinden çeşitli malzemeler ve daha fazlası bu Cum Bim'de alıcısıyla buluşacak. İşte, Bim aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi!