Giriş Tarihi: 19.01.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
10:59
Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Dikkat çeken ölüm villası detayı: Temel yok kontrol yok!
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu yapıldı. Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak da dahil 22 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, 8 milyar liralık konut projesiyle ilgili şoke eden detaylara ulaşıldı. Öyle ki belediye görevlileri rüşvet alarak usulsüz inşaatına izin verdiği villalara temel bile atılmadı! Sismik kontrollerin dahi yapılmadığı ölüm villaları 60 milyon TL'ye satıldı!