Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Dikkat çeken ölüm villası detayı: Temel yok kontrol yok!

Cumhuriyet Halk Partili Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet ve usulsüzlük soruşturması başlatıldı. Yapılan operasyon kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Abdurrehim Çakır, Jeoloji Yüksek Mühendisi Ömer Faruk Apaydın'ın yanı sıra toplam 6 belediye çalışanı ile yapı denetim ve zemin etüdü firmalarında görevli 5 şüphelinin de içinde olduğu toplam 22 kişi gözaltına alındı.