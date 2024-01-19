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Haberler Galeri Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Dikkat çeken ölüm villası detayı: Temel yok kontrol yok!
Giriş Tarihi: 19.01.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 10:59

Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Dikkat çeken ölüm villası detayı: Temel yok kontrol yok!

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu yapıldı. Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak da dahil 22 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, 8 milyar liralık konut projesiyle ilgili şoke eden detaylara ulaşıldı. Öyle ki belediye görevlileri rüşvet alarak usulsüz inşaatına izin verdiği villalara temel bile atılmadı! Sismik kontrollerin dahi yapılmadığı ölüm villaları 60 milyon TL'ye satıldı!

Emir SOMER
Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Dikkat çeken ölüm villası detayı: Temel yok kontrol yok!

Cumhuriyet Halk Partili Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet ve usulsüzlük soruşturması başlatıldı. Yapılan operasyon kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Abdurrehim Çakır, Jeoloji Yüksek Mühendisi Ömer Faruk Apaydın'ın yanı sıra toplam 6 belediye çalışanı ile yapı denetim ve zemin etüdü firmalarında görevli 5 şüphelinin de içinde olduğu toplam 22 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Dikkat çeken ölüm villası detayı: Temel yok kontrol yok!

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah, 20 bin lira, 8 tam altın, 2 yarım altın, 43 çeyrek altına ulaşıldı.

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Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Dikkat çeken ölüm villası detayı: Temel yok kontrol yok!

ÖLÜM VİLLALARINA GÖZ YUMULDU: TEMELİ BİLE YOK

Soruşturma kapsamında Büyükçekmece'de yapımı tamamlanan 144 adet lüks villayla ilgili şoke eden detaylara ulaşıldı.

Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Dikkat çeken ölüm villası detayı: Temel yok kontrol yok!

8 milyar liralık konut projesinde belediye görevlilerinin rüşvet alarak usulsüz inşaata ruhsat verdiği, yapı denetim firmasındaki görevlilerin de sahte raporlar düzenleyerek kontrol yapmadığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Dikkat çeken ölüm villası detayı: Temel yok kontrol yok!

60 MİLYON LİRAYA SATILIYOR!

Karaağaç bölgesinde tamamlanan, "4 Mevsim İstanbul" isimli projenin temel atılmadan, zorunlu fore kazıklar çakılmadan, sismik kontroller yapılmadan inşa edildiği anlaşıldı.

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