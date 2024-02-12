Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok’tan Ankara’ya turizm merkezi sözü

"ANKARA AŞIĞI, ANKARA SEVDALISI BİR ADAY"

Ankaralı, Ankara sevdalısı olarak Başkent'i yönetmek için yola çıktığını belirten Altınok şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey dediler ki 'Alın size Ankaralı bir aday, Ankara aşığı bir aday, Ankara sevdalısı bir aday.' Ne yapacak Ankaralı hemşerilerimiz ve Evrenli hemşerilerimiz? Destek verecekler. Ankara kazanacak, sizler kazanacaksınız, çocuklarımız kazanacak. Bir oy kullanacağız torunlarımız kazanacak değerli hemşerilerim. Dolayısıyla sizleri mahcup etmeyeceğiz İnşallah. Destek sizden, gerisi inşallah bizden."