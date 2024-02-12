Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok’tan Ankara’ya turizm merkezi sözü

Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
16:08
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara'nın tüm ilçelerini karış karış gezip vatandaşlarla bire bir temaslarını sürdürüyor. Evren ilçesini ziyaret eden Altınok, tarımda ve hayvancılıkta verecekleri destekleri açıkladı. Altınok, "Balıkçılara destek vereceğiz. Bununla beraber buraya rekreasyon alanları, oturma yerleri, piknik alanları, spor tesisleri yapacağız. Balıkçılarımıza da her türlü desteği vereceğiz" dedi. Altınok ayrıca Evren Barajı'nı turizm merkezi haline getireceklerini söyledi.