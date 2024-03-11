DEM, CHP’ye rota çiziyor | Mahmut Övür yazdı

Ne yazık ki uzun zamandır CHP ve aydınları bunu sorun etmiyor, hatta üstünü örtmek için özel çaba harcıyor. Bir ara İyi Partililer bile bu suça ortak oldu, "HDP kriminalize ediliyor" diye esip gürledi.

Oysa HDP-DEM çizgisi PKK'yla ilişkisini sürdürdüğü için "kriminalize"ydi ve bundan da şikayetçi değillerdi.

Bugün de aynı sorunlu siyasi ilişkiyle karşı karşıyayız. Böyle bir siyasi ilişki dünyanın hiçbir demokrasisinde olmaz. Avrupa Birliği'nin Venedik Kriterleri siyaset-şiddet ilişkisini yasaklar. İspanya'da Herri Batasuna partisi ETA terör örgütüyle ilişkisi nedeniyle kapatıldı.

CHP bunu bildiği ve halktan tepki çekeceği için DEM Parti'yle veya geçmişte HDP ile açık ittifak yapmadı, yapamadı. Ellerini tutan yok, madem 6 milyon oya saygılı olmak gerekiyor ve ortada "kriminal" bir durum yok o zaman CHP, DEM Parti'yle açık ve şeffaf ittifak yapsın. Neden yapmıyor?

Yaptıklarının yanlış olduğunu, sivil siyaseti zehirlediğini onlar da biliyor. Ama DEM oylarına ihtiyaçları var, bu yüzden yeni nesil siyasetçi Ekrem İmamoğlu dahil hepsi oportünist bir siyaset izliyor ve susuyorlar.

