Giriş Tarihi: 11.03.2024 07:03
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
07:06
DEM, CHP’ye rota çiziyor | Mahmut Övür yazdı
CHP, Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifakına yaklaşan yerel seçimler öncesi de devam ediyor. SABAH Gazetesi Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında DEM Parti'nin CHP'ye nasıl rota çizdiğini ele aldı. İşte 'CHP'nin DEM Parti'yi siyasi alana çekmek gibi bir derdi de yok. Mesela CHP'nin DEM Parti'yi şiddete karşı çıkmaya davet ettiğini hiç duydunuz mu? Ya da PKK'yla aralarına mesafe koymalarını istediğini... Ama DEM Partililer CHP'ye istediklerini yaptırmak için ültimatom bile veriyor.' diyen Övür'ün o yazısı...