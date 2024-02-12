Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
11:19
Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında kılıçlar çekildi: PM öncesi Ankara’da kritik toplantı!
CHP'de gündem kritik adayların belirleneceği Parti Meclisi'ydi. Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalarak hiçbir karar alamayan Özgür Özel 'eş başkan' ilan edildi. İmamoğlu'nun PM darbesiyle de kontrolü iyice kaybetti. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında başlayan güç savaşında, kılıçlar bir kez daha çekildi. Çankaya ve Kadıköy'de kendi desteklediği isimlerin aday gösterilmesini isteyen İmamoğlu harekete geçti. PM öncesi Ankara'da kritik bir toplantı yapıldığı ve İmamoğlu'nun PM üyelerine "İstediğim isimler yoksa listeyi reddedin" talimatı yolladığı iddia edildi!