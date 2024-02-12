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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında kılıçlar çekildi: PM öncesi Ankara’da kritik toplantı!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:19

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında kılıçlar çekildi: PM öncesi Ankara’da kritik toplantı!

CHP'de gündem kritik adayların belirleneceği Parti Meclisi'ydi. Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalarak hiçbir karar alamayan Özgür Özel 'eş başkan' ilan edildi. İmamoğlu'nun PM darbesiyle de kontrolü iyice kaybetti. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında başlayan güç savaşında, kılıçlar bir kez daha çekildi. Çankaya ve Kadıköy'de kendi desteklediği isimlerin aday gösterilmesini isteyen İmamoğlu harekete geçti. PM öncesi Ankara'da kritik bir toplantı yapıldığı ve İmamoğlu'nun PM üyelerine "İstediğim isimler yoksa listeyi reddedin" talimatı yolladığı iddia edildi!

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında kılıçlar çekildi: PM öncesi Ankara’da kritik toplantı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga da kriz de eksilmedi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan değişim tartışmaları sonucu Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan indirildi. Yerine Ekrem İmamoğlu ile birlikte değişimcilerin desteğini alan Özgür Özel geldi.

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında kılıçlar çekildi: PM öncesi Ankara’da kritik toplantı!

İMAMOĞLU'NUN GÖLGESİNDE KALDI

Ancak her kararda Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalan Özgür Özel, CHP'nin eş başkanı ilan edildi. Birbirlerine "Kardeşim" diyen ikilinin arası yerel seçim çalışmaları nedeniyle gerildi. Ekrem İmamoğlu'nun aday belirlemede baskın tutumu, Özgür Özel'i sinirlendirdi.

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Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında kılıçlar çekildi: PM öncesi Ankara’da kritik toplantı!

İMAMOĞLU'NUN PM DARBESİ

İstanbul'daki tüm ilçe belediye başkan adaylarını belirleyen Ekrem İmamoğlu, Parti Meclisi'ni de ele geçirdi. 60 kişilik PM'nin 20'sinin Ekrem İmamoğlu kontenjanından oluşu nedeniyle Özgür Özel bir kez daha çıkmaza girdi. Geçtiğimiz ay Ankara'nın Çankaya, İstanbul'un Kadıköy ilçesi ile İzmir adayının belirlenmesi için PM'den özel yetki isteyen Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu'nun baskıları sonucu ret cevabı geldi.

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında kılıçlar çekildi: PM öncesi Ankara’da kritik toplantı!

PM'DE KRİTİK TOPLANTI

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin birer birer tasfiye edildiği, İstanbul'da Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in liste dışı kaldığı partide, gözler bugün yapılacak Parti Meclisi'ndeydi.

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında kılıçlar çekildi: PM öncesi Ankara’da kritik toplantı!

ŞOKE EDEN HAMLE: HEPSİNİ TOPLADI!

Özgür Özel, Çankaya ve Kadıköy'de istediği adayları göstermek için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı devre dışı bırakmak istedi. İşte bu hamlesine Ekrem İmamoğlu'ndan şoke eden bir karşılık geldi.

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