Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında kılıçlar çekildi: PM öncesi Ankara’da kritik toplantı!

İMAMOĞLU'NUN PM DARBESİ

İstanbul'daki tüm ilçe belediye başkan adaylarını belirleyen Ekrem İmamoğlu, Parti Meclisi'ni de ele geçirdi. 60 kişilik PM'nin 20'sinin Ekrem İmamoğlu kontenjanından oluşu nedeniyle Özgür Özel bir kez daha çıkmaza girdi. Geçtiğimiz ay Ankara'nın Çankaya, İstanbul'un Kadıköy ilçesi ile İzmir adayının belirlenmesi için PM'den özel yetki isteyen Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu'nun baskıları sonucu ret cevabı geldi.