Ekrem İmamoğlu’ndan skandal açıklama: İstanbul’da kentsel dönüşüme karşı çıktı!

100 BİN KONUT SÖZÜ VERDİ 2 BİN 95 TANE YAPABİLDİ

5 yılda 100 bin konut dönüştürme sözünü de tutmayan İmamoğlu, sadece 2 bin 95 konut yaptı.

ESENLERE 9 AYRI DAVA AÇTI

Tarihe 'temel atmama töreni' ile geçen İmamoğlu 60 bin konutla Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümünün yapıldığı Esenler'deki kentsel dönüşüme bizzat kendisi dava açtı. Bununla da yetinilmedi, CHP 'li meclis üyeleri ve İBB de toplamda 9 ayrı dava açarak kentsel dönüşümü engellemek istedi.

