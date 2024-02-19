Giriş Tarihi: 19.02.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
16:18
Ekrem İmamoğlu’ndan skandal açıklama: İstanbul’da kentsel dönüşüme karşı çıktı!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıl boyunca mega kenti projeyle değil algıyla yönetti. Yerel seçime sayılı günler kala da kaybedecek olmanın korkusuyla panikledi. Görevi boyunca her afette İstanbul'u başı boş bırakan 100 bin konut sözünü bile yerine getirmeyen Ekrem İmamoğlu'ndan yine akıl almaz açıklamalar geldi. Murat Kurum'un deprem tehlikesi yaşayan İstanbul için 650 bin konut sözünü hedef alan İmamoğlu'nun, "Asla yapılamayacak, asla olamayacak" sözlerine tepki gecikmedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Kendi siyasi çıkarları söz konusu olunca 'değişimci' olanlar, iş vatandaşın can ve mal güvenliğine gelince 'istemezükçü' oldular" diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi. İBB Başkan adayı Murat Kurum da Ekrem İmamoğlu'nun skandal açıklamalarına "Sürekli bahane üreten, kentsel dönüşüm projelerine dava açan bir anlayışın kabiliyetlerinin, İstanbul için vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum" sözleriyle cevap verdi.