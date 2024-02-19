Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu’ndan skandal açıklama: İstanbul’da kentsel dönüşüme karşı çıktı!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 16:18

Ekrem İmamoğlu’ndan skandal açıklama: İstanbul’da kentsel dönüşüme karşı çıktı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıl boyunca mega kenti projeyle değil algıyla yönetti. Yerel seçime sayılı günler kala da kaybedecek olmanın korkusuyla panikledi. Görevi boyunca her afette İstanbul'u başı boş bırakan 100 bin konut sözünü bile yerine getirmeyen Ekrem İmamoğlu'ndan yine akıl almaz açıklamalar geldi. Murat Kurum'un deprem tehlikesi yaşayan İstanbul için 650 bin konut sözünü hedef alan İmamoğlu'nun, "Asla yapılamayacak, asla olamayacak" sözlerine tepki gecikmedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Kendi siyasi çıkarları söz konusu olunca 'değişimci' olanlar, iş vatandaşın can ve mal güvenliğine gelince 'istemezükçü' oldular" diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi. İBB Başkan adayı Murat Kurum da Ekrem İmamoğlu'nun skandal açıklamalarına "Sürekli bahane üreten, kentsel dönüşüm projelerine dava açan bir anlayışın kabiliyetlerinin, İstanbul için vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum" sözleriyle cevap verdi.

BARIŞ SAVAŞ
Ekrem İmamoğlu’ndan skandal açıklama: İstanbul’da kentsel dönüşüme karşı çıktı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşüme karşı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 2019 yılında Silivri'de meydana gelen deprem sonrasında 2021-2022-2023 yıllarında 'Deprem Seferberlik' planı açıklayacaklarını belirten İmamoğlu 2021 yılında mecliste yaptığı deprem konulu özel oturumda her yıl 20 bin 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceklerinin vaadini verdi. Depreme karşı çalıştaylar da düzenleyen İBB Başkanı İmamoğlu, ne çalıştay sonuçlarını uyguladı, ne 'Deprem seferberlik' planını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu’ndan skandal açıklama: İstanbul’da kentsel dönüşüme karşı çıktı!

100 BİN KONUT SÖZÜ VERDİ 2 BİN 95 TANE YAPABİLDİ

5 yılda 100 bin konut dönüştürme sözünü de tutmayan İmamoğlu, sadece 2 bin 95 konut yaptı.

ESENLERE 9 AYRI DAVA AÇTI

Tarihe 'temel atmama töreni' ile geçen İmamoğlu 60 bin konutla Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümünün yapıldığı Esenler'deki kentsel dönüşüme bizzat kendisi dava açtı. Bununla da yetinilmedi, CHP 'li meclis üyeleri ve İBB de toplamda 9 ayrı dava açarak kentsel dönüşümü engellemek istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ekrem İmamoğlu’ndan skandal açıklama: İstanbul’da kentsel dönüşüme karşı çıktı!

4 İLÇEDE 46 AYRI DAVA AÇTI

CHP'li meclis üyeleri ayrıca Gaziosmanpaşa, Esenler, Tuzla ve Beyoğlu'nda tam 46 ayrı dava açarak depreme karşı vatandaşları dayanıklı konutlarda yaşatma mücadelesi veren AK Partili belediyelerin adeta seferber oldukları depreme karşı dirençli konut çalışmalarına engel olmanın yolunu aradı.

Ekrem İmamoğlu’ndan skandal açıklama: İstanbul’da kentsel dönüşüme karşı çıktı!

'KENTSEL DÖNÜŞÜM ASLA OLMAMALI'

Seçim döneminde İstanbul'un kaybedecek 1 dakikası yoktur. Deprem kapıda bekliyor' söylemleriyle depreme karşı kentsel dönüşümü önemsediği izlenimini veren İmamoğlu, İBB Başkanlığı sürecinde yaptığı uygulamalarla söylemlerine ters düştü. Kentsel dönüşüme karşı olduğunu bu kez Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un dirençli İstanbul vaadi kapsamında sunduğu 5 yılda 650 bin konutu dönüştürme vaadine karşı çıktı. İmamoğlu 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 11 ilin yıkıldığı deprem sonrası önemi bir kez daha ortaya çıkan dirençli konutlara ilişkin, "650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak, olmaması gereken…" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’ndan skandal açıklama: İstanbul’da kentsel dönüşüme karşı çıktı!

KABAKTEPE: "İSTANBUL'UN DEĞİŞİMİNE KARŞI ÇIKAN BU SİYASİ ZİHNİYETİ İYİ TANIYIN"

İmamoğlu'nun skandal konuşmasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı açıklamada, 'İstanbul'un değişimine karşı çıkan bu siyasi zihniyeti iyi tanıyın' diyerek şunları söyledi:

SON DAKİKA