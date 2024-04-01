Giriş Tarihi: 01.04.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
07:27
FATİH YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024: YSK ile Fatih Belediyesini kim kazandı, hangi parti, belediye başkanı kim oldu?
Fatih seçim sonuçları son dakika gündemdeki yerini aldı. İstanbul Fatih'te 31 Mart Pazar günü 199 bin 272 seçmen, açılan 791 sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işleminin 17.00'da bitmesinin ardından oylar sayılmaya başlandı ve sandıkların tamamının sayılmasının ardından İstanbul Fatih yerel seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusu yanıt buldu. AK Parti'nin adayı Mehmet Ergün Turan ve CHP'nin adayı Mahir Polat'ın oy oranları merak edildi. Peki, Fatih Belediyesini kim kazandı, hangi parti? İstanbul Fatih Belediye başkanı kim oldu? İşte detaylar…