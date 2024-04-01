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Haberler Galeri FATİH YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024: YSK ile Fatih Belediyesini kim kazandı, hangi parti, belediye başkanı kim oldu?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 07:27 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 07:27

FATİH YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024: YSK ile Fatih Belediyesini kim kazandı, hangi parti, belediye başkanı kim oldu?

Fatih seçim sonuçları son dakika gündemdeki yerini aldı. İstanbul Fatih'te 31 Mart Pazar günü 199 bin 272 seçmen, açılan 791 sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işleminin 17.00'da bitmesinin ardından oylar sayılmaya başlandı ve sandıkların tamamının sayılmasının ardından İstanbul Fatih yerel seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusu yanıt buldu. AK Parti'nin adayı Mehmet Ergün Turan ve CHP'nin adayı Mahir Polat'ın oy oranları merak edildi. Peki, Fatih Belediyesini kim kazandı, hangi parti? İstanbul Fatih Belediye başkanı kim oldu? İşte detaylar…

FATİH YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024: YSK ile Fatih Belediyesini kim kazandı, hangi parti, belediye başkanı kim oldu?

Fatih seçimi kim kazandı son dakika araştırılıyor. 31 Mart'ta sandık başına giden seçmen tercihini yaptı. Fatih oy oranları ile beş yıl boyunca kendisini yönetmesini istediği yerel yöneticisini seçti. Fatih Belediyesini kim kazandı sorusu bu noktada araştırılıyor. 2019 yılında yapılan yerel seçimi AK parti kazanmıştı. Peki, 2024 Fatih yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı? İşte, İstanbul Fatih seçim sonucu canlı takip ekranı…

FATİH YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024: YSK ile Fatih Belediyesini kim kazandı, hangi parti, belediye başkanı kim oldu?

İSTANBUL FATİH SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mehmet Ergün Turan

CHP: Mahir Polat

İYİ Parti: Barbaros hayrettin Mahiroğulları

Yeniden Refah Partisi: Halit Özkarataşlıoğlu

BBP: Eyüp Ertal

İstanbul Fatih Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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FATİH YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024: YSK ile Fatih Belediyesini kim kazandı, hangi parti, belediye başkanı kim oldu?

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

FATİH YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024: YSK ile Fatih Belediyesini kim kazandı, hangi parti, belediye başkanı kim oldu?

İSTANBUL FATİH BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Fatih'te AK Parti Mehmet Ergün Turan, CHP Mahir Polat, İYİ Parti Barbaros hayrettin Mahiroğulları ve Yeniden Refah Partisi Halit Özkarataşlıoğlu ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

FATİH YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024: YSK ile Fatih Belediyesini kim kazandı, hangi parti, belediye başkanı kim oldu?

İL İL, İLÇE İLÇE YEREL SEÇİM SONUÇLARI SORGULAMA

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