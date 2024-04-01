FATİH YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024: YSK ile Fatih Belediyesini kim kazandı, hangi parti, belediye başkanı kim oldu?

Fatih seçimi kim kazandı son dakika araştırılıyor. 31 Mart'ta sandık başına giden seçmen tercihini yaptı. Fatih oy oranları ile beş yıl boyunca kendisini yönetmesini istediği yerel yöneticisini seçti. Fatih Belediyesini kim kazandı sorusu bu noktada araştırılıyor. 2019 yılında yapılan yerel seçimi AK parti kazanmıştı. Peki, 2024 Fatih yerel seçim sonuçları kim, hangi parti kazandı? İşte, İstanbul Fatih seçim sonucu canlı takip ekranı…