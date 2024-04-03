Giriş Tarihi: 03.04.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
11:41
HALKA ARZ TAKVİMİ 3-4-5-6 Nisan | Bu hafta yeni halka arz var mı, IC Enterra Yenilenebilir enerji borsada işlem başladı mı?
Halka arz takvimi gündemde. Yatırımcıların yakından takip ettiği takvimde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında şirketler talep topluyor. En son Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş 27-28-29 Mart tarihlerinde talep toplama işlemleri gerçekleştirdi. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler var? IC Enterra Yenilenebilir enerji borsada işlem görmeye başladı mı? İşte, SPK bültenine göre halka arz listesi!