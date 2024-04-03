HALKA ARZ TAKVİMİ 3-4-5-6 Nisan | Bu hafta yeni halka arz var mı, IC Enterra Yenilenebilir enerji borsada işlem başladı mı?

Halka arz takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta yeni bir şirketin talep topladığı takvimde, bu hafta yeni şirket isimleri bekleniyorken, bir yandan da talep toplama işlemi biten IC Enterra Yenilenebilir enerjinin borsada işlem tarihleri belli oldu. Peki, 3-4-5-6 Nisan yeni halka arz var mı, hangi şirketler, büyüklüğü ne?