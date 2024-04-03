Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri HALKA ARZ TAKVİMİ 3-4-5-6 Nisan | Bu hafta yeni halka arz var mı, IC Enterra Yenilenebilir enerji borsada işlem başladı mı?
Giriş Tarihi: 03.04.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 11:41

HALKA ARZ TAKVİMİ 3-4-5-6 Nisan | Bu hafta yeni halka arz var mı, IC Enterra Yenilenebilir enerji borsada işlem başladı mı?

Halka arz takvimi gündemde. Yatırımcıların yakından takip ettiği takvimde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında şirketler talep topluyor. En son Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş 27-28-29 Mart tarihlerinde talep toplama işlemleri gerçekleştirdi. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler var? IC Enterra Yenilenebilir enerji borsada işlem görmeye başladı mı? İşte, SPK bültenine göre halka arz listesi!

HALKA ARZ TAKVİMİ 3-4-5-6 Nisan | Bu hafta yeni halka arz var mı, IC Enterra Yenilenebilir enerji borsada işlem başladı mı?

Halka arz takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta yeni bir şirketin talep topladığı takvimde, bu hafta yeni şirket isimleri bekleniyorken, bir yandan da talep toplama işlemi biten IC Enterra Yenilenebilir enerjinin borsada işlem tarihleri belli oldu. Peki, 3-4-5-6 Nisan yeni halka arz var mı, hangi şirketler, büyüklüğü ne?

HALKA ARZ TAKVİMİ 3-4-5-6 Nisan | Bu hafta yeni halka arz var mı, IC Enterra Yenilenebilir enerji borsada işlem başladı mı?

IC ENTERRA TEKONOLOJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz sonuçları açıklandı ve kişi başı 860 TL değerinde olan 86 lot dağıtıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HALKA ARZ TAKVİMİ 3-4-5-6 Nisan | Bu hafta yeni halka arz var mı, IC Enterra Yenilenebilir enerji borsada işlem başladı mı?

IC ENTERRA TEKONOLOJİ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz 4 Nisan 2024 tarihinden itibaren borsada işlem görecek. Ancak Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla 6 ile 14 Nisan arasında borsa kapalı olacak.

HALKA ARZ TAKVİMİ 3-4-5-6 Nisan | Bu hafta yeni halka arz var mı, IC Enterra Yenilenebilir enerji borsada işlem başladı mı?

HALKA ARZ TAKVİMİ 3-4-5-6 NİSAN | BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI?

Halka arz takvimine göre bu hafta SPK onayı olan yeni bir şirket henüz yok. IC Enterra Yenilenebilir enerjinin borsada işlem görmesi sonrasında taslak arzlar arasında yer alan şirketlerden birinin halka arz onayına açılması bekleniyor.

İşte, 2024 Taslak arzlar listesi;

HALKA ARZ TAKVİMİ 3-4-5-6 Nisan | Bu hafta yeni halka arz var mı, IC Enterra Yenilenebilir enerji borsada işlem başladı mı?

TASLAK ARZLAR

  • Enda Enerji Holding A.Ş.
  • Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
  • Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.
  • Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
  • Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
  • Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
  • Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
  • Dct Trading Dış Ticaret A.Ş.
  • Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.
  • Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
  • Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
SON DAKİKA