İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri dizisi ekrana ara mı verdi?

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜM ÖZET

Dilber, oğlundan ayrı kalmanın üzüntüsünü tekrar yaşarken Zahir izini kaybettirmeyi başarır. Piraye, öğrendikleri karşısında Azem ile arasına mesafe koymaya karar verir. Azem, Piraye'nin soğukluğunu fark etse de nedenini anlayamaz. Kızının adresini resmi kaynaklardan bulmak için sonuna dek çabalayan Azem, çaresiz kalınca hiç istemediği bir yola başvurur. Ve bu yol onu kızına dair bir ipucuna ulaştırır. Ancak, öğrendikleriyle başka bir bilinmeze doğru savrulacaktır.