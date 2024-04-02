Giriş Tarihi: 02.04.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
15:03
İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri dizisi ekrana ara mı verdi?
Kanal D'de her Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisi bu hafta var mı yok mu, neden yok gibi sorularla gündemde. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması üzerine izleyiciler İnci Tanelerinin 11.bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Gözler 4 Aralık Perşembe günü 11. bölümü yayınlanması beklenen İnci Tanelerine çevrildi. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman, bu hafta yok mu? İşte ayrıntılar