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Haberler Galeri İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri dizisi ekrana ara mı verdi?
Giriş Tarihi: 02.04.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 15:03

İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri dizisi ekrana ara mı verdi?

Kanal D'de her Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisi bu hafta var mı yok mu, neden yok gibi sorularla gündemde. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması üzerine izleyiciler İnci Tanelerinin 11.bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Gözler 4 Aralık Perşembe günü 11. bölümü yayınlanması beklenen İnci Tanelerine çevrildi. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman, bu hafta yok mu? İşte ayrıntılar

İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri dizisi ekrana ara mı verdi?

İnci Taneleri bu hafta var mı yok mu şeklindeki sorular dizi severlerin radarına girdi. Çok izlenen diziler arasında yer alan dizinin yeni bölümü içi izleyiciler TV8 yayın akışına yöneldi. Peki, 2 Nisan Perşembe İnci Taneleri yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri dizisi ekrana ara mı verdi?

İNCİ TANELERİ BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi İnci Taneleri'nin bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda olması beklenirken fragmanı yayınlanmadı. Son olarak 11. bölümü yayınlanan dizide gözler yayın akışına döndü.

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İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri dizisi ekrana ara mı verdi?

4 Nisan 2024 TV Yayın Akışı KANAL D

06:50

Baht Oyunu

09:00

Neler Oluyor Hayatta?

11:00

Camdaki Kız

12:30

Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15

Gelinim Mutfakta

16:00

Arka Sokaklar

18:40

Kanal D Ana Haber

20:00

İnci Taneleri (TEKRAR)

23:15

Yerli Dizi

01:30

Yerli Dizi

03:15

M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

05:30

Arda'nın Ramazan Mutfağı

İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri dizisi ekrana ara mı verdi?

İNCİ TANELERİ NEDEN YOK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk bölümünden itibaren izlenme rekorları kıran dizinin bu hafta ekrana gelecek bölümü yetişmedi. Önümüzdeki hafta da bayram nedeniyle "İnci Taneleri" yayınlanmayacak. Böylece dizi toplam 2 hafta ara vermiş olacak.

İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri dizisi ekrana ara mı verdi?

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜM ÖZET

Dilber, oğlundan ayrı kalmanın üzüntüsünü tekrar yaşarken Zahir izini kaybettirmeyi başarır. Piraye, öğrendikleri karşısında Azem ile arasına mesafe koymaya karar verir. Azem, Piraye'nin soğukluğunu fark etse de nedenini anlayamaz. Kızının adresini resmi kaynaklardan bulmak için sonuna dek çabalayan Azem, çaresiz kalınca hiç istemediği bir yola başvurur. Ve bu yol onu kızına dair bir ipucuna ulaştırır. Ancak, öğrendikleriyle başka bir bilinmeze doğru savrulacaktır.

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