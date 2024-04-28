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Haberler Galeri İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 Nisan 2024 | İSKİ ile baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?
Giriş Tarihi: 28.04.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 15:59

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 Nisan 2024 | İSKİ ile baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?

Sabah saatlerinden itibaren megakent genelinde etkili olan yağışların ardından İstanbul barajlarının doluluk oranı vatandaşlar tarafından sıkı takipte. Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki son durum İSKİ tarafından açıklanan verilere göre artış göstererek en yüksek orana ulaştı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı son durum nedir, yüzde kaç arttı? İşte İSKİ baraj doluluk oranları 28 Nisan 2024…

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 Nisan 2024 | İSKİ ile baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?

28 Nisan baraj doluluk oranı İSKİ verileri ile belli oldu. Geçtiğimiz aylarda yüzde 16'lara kadar gerileyen İstanbul baraj doluluk oranları artış kaydediyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı 28 Nisan 2024…

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 Nisan 2024 | İSKİ ile baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?

BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 82.66 olarak kaydedildi. Son yağışlarla barajlar en yüksek seviyelerine ulaşılmış oldu.

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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 Nisan 2024 | İSKİ ile baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?

28 NİSAN 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI

28 Nisan Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 82.66 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 28 Nisan doluluk oranı şöyle sıralandı:

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 Nisan 2024 | İSKİ ile baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?
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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 Nisan 2024 | İSKİ ile baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?
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