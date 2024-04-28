Giriş Tarihi: 28.04.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
15:59
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 Nisan 2024 | İSKİ ile baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?
Sabah saatlerinden itibaren megakent genelinde etkili olan yağışların ardından İstanbul barajlarının doluluk oranı vatandaşlar tarafından sıkı takipte. Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki son durum İSKİ tarafından açıklanan verilere göre artış göstererek en yüksek orana ulaştı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı son durum nedir, yüzde kaç arttı? İşte İSKİ baraj doluluk oranları 28 Nisan 2024…