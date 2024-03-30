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Haberler Galeri İstanbul Başakşehir seçim sonuçları | Başakşehir 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 20:22 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 20:22

İstanbul Başakşehir seçim sonuçları | Başakşehir 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

Başakşehir seçim sonuçları için heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, ilçe sakinleri milyonlarca kişinin katılımıyla yeni belediye başkanını belirleyecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte, Başakşehir seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden canlı ve anlık olarak yayınlayacak. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'teki oy oranları ve canlı takip ekranı ile ilgili detaylar için gözler sabah.com.tr'de olacak.

İstanbul Başakşehir seçim sonuçları | Başakşehir 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Başakşehir'in yeni belediye başkanı halk oylamasıyla belirlenecek. Seçmenler, ilçe ve mahalleleri için önemli kararlar alacakları bu süreçte sabah.com.tr'den canlı ve anlık olarak Başakşehir seçim sonuçlarını takip edebilecekler.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Başakşehir seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Başakşehir seçim sonuçları | Başakşehir 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Yasin Kartoğlu

CHP: Mesut Öksüz

İYİ Parti: Tevfik Atakan Şakar

Yeniden Refah Partisi: Kadir Karaca

DEM Parti: Kevser Şişman Taşdemir

İstanbul Başakşehir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Başakşehir seçim sonuçları | Başakşehir 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Başakşehir seçim sonuçları | Başakşehir 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Başakşehir 'de AK Parti Yasin Kartoğlu, CHP Mesut Öksüz, İYİ Parti Tevfik Atakan Şakar, DEM Parti Kevser Şişman Taşdemir ve Yeniden Refah Partisi Kadir Karaca ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Başakşehir seçim sonuçları | Başakşehir 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

BAŞAKŞEHİR MAHALLELERİ

Başakşehir 'de 10 adet mahalle vardır:

  1. Altınşehir
  2. Bahçeşehir 1. Kısım
  3. Bahçeşehir 2. Kısım
  4. Başak
  5. Başakşehir
  6. Güvercintepe
  7. Kayabaşı
  8. Şahintepe
  9. Şamlar
  10. Ziya Gökalp
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