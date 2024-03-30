İstanbul Başakşehir seçim sonuçları | Başakşehir 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Başakşehir'in yeni belediye başkanı halk oylamasıyla belirlenecek. Seçmenler, ilçe ve mahalleleri için önemli kararlar alacakları bu süreçte sabah.com.tr'den canlı ve anlık olarak Başakşehir seçim sonuçlarını takip edebilecekler.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Başakşehir seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.