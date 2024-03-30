Giriş Tarihi: 30.03.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
20:22
İstanbul Başakşehir seçim sonuçları | Başakşehir 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
Başakşehir seçim sonuçları için heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, ilçe sakinleri milyonlarca kişinin katılımıyla yeni belediye başkanını belirleyecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte, Başakşehir seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden canlı ve anlık olarak yayınlayacak. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'teki oy oranları ve canlı takip ekranı ile ilgili detaylar için gözler sabah.com.tr'de olacak.