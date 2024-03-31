İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları! YSK Bayrampaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 31.03.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
17:32
Mahalli İdareler seçimlerinin gelmesiyle İstanbul Bayrampaşa sonuçları bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. İstanbul'un en yoğun nüfusuna sahip ilçelerinden biri olan semtin 45 mahallesi bulunuyor. Milyonlarca seçmenin 31 Mart Pazar günü vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandıklarının başında yer almasıyla birlikte 2024 Yerel Seçimleri başlayacak. YSK tarafından seçim yasaklarının kaldırılmasıyla güncel seçim sonuçları sabah.com.tr adresinde olacak. İşte İstanbul Bayrampaşa seçim sonuçları