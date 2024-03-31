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Haberler Galeri İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları ekranı! YSK Beyoğlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:59

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları ekranı! YSK Beyoğlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Oy kullanma işleminin yurt genelinde 31 Mart Pazar günü saat 17.00'da sona ermesinin ardından milyonların gözü yerel seçim sonuçları 2024'de olacak. Beyoğlu seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. Seçmen sayısı 61 milyon 441 bin 882 kişi olarak açıklanırken bu ilçede ikamet ederek oyunu kullanacak olan vatandaşlar "Beyoğlu seçimi kim kazandı" sorusuna oy sonuçlarının YSK tarafından paylaşılması ile yanıt bulacak. İşte YSK ile canlı ve anlık İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2024 takip ekranı sabah.com.tr'de takip ediliyor.

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları ekranı! YSK Beyoğlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Beyoğlu seçim sonuçları 31 Mart Pazar günü belli oluyor. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandığa giden seçmenler için seçim sonuçları il il, ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. Beyoğlu seçimi kim kazandı sorusu oy sayımının devam ettiği sırada açılan sandık sayılarına göre güncellenecek ve nihayetinde sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak. İşte YSK ile Beyoğlu seçim sonuçları 2024 canlı ve güncel takip ekranı.

İSTANBUL BEYOĞLU SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları ekranı! YSK Beyoğlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BEYOĞLU SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Haydar Ali Yıldız

CHP: İnan Güney

İYİ Parti: İsmail Hakkı Çavuşoğlu

Yeniden Refah: Zeynel Özmen

Zafer Partisi: Selim Aydın Gümüşdal

Beyoğlu Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları ekranı! YSK Beyoğlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları ekranı! YSK Beyoğlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Haydar Ali Yıldız, CHP İnan Güney, İYİ Parti İsmail Hakkı Çavuşoğlu, Yeniden Refah Zeynel Özmen, Zafer Partisi Selim Aydın Gümüşdal, Saadet Turgut Sahtiyan, Memleket Mehmet Yaşar Yavuz Fırıldak ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları ekranı! YSK Beyoğlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BEYOĞLU MAHALLELERİ

Arap Cami

Asmalı Mescit

Bedrettin

Bereketzade

Bostan

Bülbül

Camiikebir

Cihangir

Çatma Mescit

Çukur

Emekyemez

Evliya Çelebi

Fetihtepe

Firuzağa

Gümüşsuyu

Hacıahmet

Hacımimi

Halıcıoğlu

Hüseyinağa

İstiklal

Kadımehmet Efendi

Kalyoncu Kulluğu

Kamer Hatun

Kaptanpaşa

Katipmustafa Çelebi

Keçeci Piri

Kemankeş Karamustafapaşa

Kılıçali Paşa

Kocatepe

Kulaksız

Kuloğlu

Küçük Piyale

Müeyyetzade

Ömer Avni

Örnektepe

Piripaşa

Piyalepaşa

Pürtelaş Hasan Efendi

Sururi Mehmet Efendi

Sütlüce

Şahkulu

Şehit Muhtar

Tomtom

Yahya Kahya

Yenişehir

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