İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları ekranı! YSK Beyoğlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
07:59
Oy kullanma işleminin yurt genelinde 31 Mart Pazar günü saat 17.00'da sona ermesinin ardından milyonların gözü yerel seçim sonuçları 2024'de olacak. Beyoğlu seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. Seçmen sayısı 61 milyon 441 bin 882 kişi olarak açıklanırken bu ilçede ikamet ederek oyunu kullanacak olan vatandaşlar "Beyoğlu seçimi kim kazandı" sorusuna oy sonuçlarının YSK tarafından paylaşılması ile yanıt bulacak. İşte YSK ile canlı ve anlık İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2024 takip ekranı sabah.com.tr'de takip ediliyor.