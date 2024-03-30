İstanbul Çekmeköy seçim sonuçları! YSK Çekmeköy yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
İstanbul Çekmeköy için oy pusulasında yer alacak partiler ve aday isimleri şu şekilde:
AK Parti Ahmet Poyraz, CHP Orhan Çerkez, İYİ Parti Özgür Güneş Öcalan, Yeniden Refah Partisi Yücel Evsen, Zafer Partisi Haşim Yalçın, Saadet Partisi Halil İbrahim Akpınar, Memleket Partisi İbrahim Biçer, TİP Gamze Özlem İlhan Gülcan, HÜDA PAR Cengiz Kılıç, DEVA Partisi İbrahim Subaşı, Vatan Partisi Songül Çağlar, Demokrat Parti Enver Sedat Erşan, Demokratik Sol Parti Şehabettin Gönültaş, Bağımsız Türkiye Partisi Eren Şimşek, Türkiye Komünist Partisi Nurevşan Kırçiçek, Millet Partisi Bahri Gödek, Anavatan Partisi Gökan Çakır.