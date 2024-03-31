İstanbul seçim sonuçları 2024 | YSK 31 Mart İstanbul yerel seçim sonuçları son dakika ve canlı oy oranları

OY KULLANMA SAATLERİ
31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Yerel Seçim YSK tarafından belirlenen sandıklarda gerçekleşecek. Seçmen, ikametgah adresine en yakın sandıkta oyunu kullanacak.
08.00-17.00 saatleri aralığında yapılacak oy kullanma işlemleri bazı illerde güneşin doğuşu ve batışına ilişkin değerlendirme sonrası farklılık gösterecek. İşte, YSK kararı:
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olacak.