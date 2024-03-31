İstanbul seçim sonuçları 2024 | YSK 31 Mart İstanbul yerel seçim sonuçları son dakika ve canlı oy oranları

İstanbul seçim sonuçları son dakika yayımlanacak verileriyle YSK sisteminden sonuç ekranına yansıyacak. Partilerin ve adayların canlı oy oranları Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte gündemde olacak. Aylardır devam eden seçim mesaisi oy kullanma ve sayımın ardından sona erecek. 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları güncel verilerine aşağıdaki takip linkinden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

31 Mart bugün saat 17.00 itibarıyla son bulan oy verme işlemi ardından oy sayımı başlıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırdığında, açılan sandık sayısı arttıkça İstanbul seçim sonuçları 2024 verilerine sabah. com.tr'den ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz.