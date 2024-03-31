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Haberler Galeri İstanbul seçim sonuçları 2024 | YSK 31 Mart İstanbul yerel seçim sonuçları son dakika ve canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:24

İstanbul seçim sonuçları 2024 | YSK 31 Mart İstanbul yerel seçim sonuçları son dakika ve canlı oy oranları

Milyonlarca seçmen sandık başında yerini aldı. 17.00 itibarıyla son bulacak oy verme işlemi ardından 81 ilde takip başlayacak. Sıkı takibin süreceği iller arasında Megakent de yer alıyor. Tam 39 ilçesiyle yakın mercek altına alınacak İstanbul seçim sonuçları 2024 aday ve partilerin canlı oy oranları ile takip edilecek. YSK son dakika verileri AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve tüm adayların oy yüzdeleri sabah.com.tr ekranına düşecek. Açılan sandık sayısının yüzde 100 oranına ulaşmasıyla İstanbul'da seçimi kim kazandı belli olacak. İşte, 31 Mart İstanbul yerel seçim sonuçları takip ekranı...

İstanbul seçim sonuçları 2024 | YSK 31 Mart İstanbul yerel seçim sonuçları son dakika ve canlı oy oranları

İstanbul seçim sonuçları son dakika yayımlanacak verileriyle YSK sisteminden sonuç ekranına yansıyacak. Partilerin ve adayların canlı oy oranları Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte gündemde olacak. Aylardır devam eden seçim mesaisi oy kullanma ve sayımın ardından sona erecek. 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları güncel verilerine aşağıdaki takip linkinden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

31 Mart bugün saat 17.00 itibarıyla son bulan oy verme işlemi ardından oy sayımı başlıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırdığında, açılan sandık sayısı arttıkça İstanbul seçim sonuçları 2024 verilerine sabah. com.tr'den ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz.

İstanbul seçim sonuçları 2024 | YSK 31 Mart İstanbul yerel seçim sonuçları son dakika ve canlı oy oranları

İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI - CANLI TAKİP

AK Parti: Murat Kurum

CHP: Ekrem İmamoğlu

İYİ Parti: Mehmet Satuk Buğra Kavuncu

DEM Parti: Meral Danış Beştaş

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Altınöz

İstanbul Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.
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İstanbul seçim sonuçları 2024 | YSK 31 Mart İstanbul yerel seçim sonuçları son dakika ve canlı oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanı sıra tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçe isimlerinin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK verileni sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Adalar Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Esenyurt Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

İstanbul seçim sonuçları 2024 | YSK 31 Mart İstanbul yerel seçim sonuçları son dakika ve canlı oy oranları

İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul'da AK Parti Murat Kurum, CHP Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Yeniden Refah Partisi Mehmet Altınöz, DEM Parti Meral Danış Beştaş ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul seçim sonuçları 2024 | YSK 31 Mart İstanbul yerel seçim sonuçları son dakika ve canlı oy oranları

OY KULLANMA SAATLERİ

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Yerel Seçim YSK tarafından belirlenen sandıklarda gerçekleşecek. Seçmen, ikametgah adresine en yakın sandıkta oyunu kullanacak.

08.00-17.00 saatleri aralığında yapılacak oy kullanma işlemleri bazı illerde güneşin doğuşu ve batışına ilişkin değerlendirme sonrası farklılık gösterecek. İşte, YSK kararı:

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olacak.

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