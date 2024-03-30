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Haberler Galeri İstanbul Şişli seçim sonuçları! YSK Şişli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:16 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:16

İstanbul Şişli seçim sonuçları! YSK Şişli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

60 milyonu aşkın seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 81 ili ve 973 ilçeyi 5 yıl boyunca yönetecek isimler belirlenecek. İstanbul'un 264 bin 736 nüfuslu Şişli ilçesinin yeni yöneticisini merak eden seçmenler Şişli seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte İstanbul Şişli seçim sonuçları sabah.com.tr'den yayınlanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından dakika dakika paylaşılan seçim sonucu verilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, YSK verileri ile Şişli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı!

İstanbul Şişli seçim sonuçları! YSK Şişli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. 34 siyasi parti adayının yarıştığı seçimlerde, Türkiye'nin şehirleri yanı sıra ilçelerini de 5 yıl boyunca yönetecek isimler belirlenecek. Ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulurken il ve ilçelerin seçim sonucu için araştırmalar hız kazandı. Şişli seçimi kim kazandı sorusu ilçe sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. İstanbul Şişli seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları yayın yasağı kalkar kalkmaz sabah.com.tr'de olacak. İşte YSK ile Şişli yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı…

İSTANBUL ŞİŞLİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Şişli seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Şişli seçim sonuçları! YSK Şişli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞİŞLİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Gökhan Yüksel

CHP: Resul Emrah Şahan

İYİ Parti: Ahmet Ünal

Yeniden Refah: Gülşen Kılınçer

TİP: Mehmet Tolga Bektaş

Şişli Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Şişli seçim sonuçları! YSK Şişli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Şişli seçim sonuçları! YSK Şişli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti: Gökhan Yüksel

CHP: Resul Emrah Şahan

İYİ Parti: Ahmet Ünal

Yeniden Refah: Gülşen Kılınçer

Zafer Partisi: Mert Karacula

Saadet Partisi: Fatih Yılmaz

Memleket Partisi: Mehmet Göğerçin

TİP: Mehmet Tolga Bektaş

HÜDA PAR: Sercan Kayacan

DEVA Partisi: Muhammed Benan Şenbayram

Gelecek Partisi: Murat Yıldız

Halkın Kurtuluş Partisi: Gülten Arabulan

Vatan Partisi: Cemal Akyıldız

Demokrat Parti: Derya Avcı

Demokratik Sol Parti: Mahmut Kaymak

Bağımsız Türkiye Partisi Ali Haydar Öztürk

Türkiye Komünist Partisi: Gizem Batı Ayaz

Demokrasi ve Atılım Partisi: Muhammed Benan Şenbayram

Anadolu Birliği Partisi: Tarık Orakçı

Millet Partisi: Fatma Karaoğlu

Milli Yol Partisi: Melek Kazancıoğlu

İstanbul Şişli seçim sonuçları! YSK Şişli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞİŞLİ MAHALLELERİ

Şişli'de 25 mahalle vardır:

19 Mayıs

Bozkurt

Cumhuriyet

Duatepe

Ergenekon

Esentepe

Eskişehir

Feriköy

Fulya

Gülbahar

Halaskargazi

Halide Edip Adıvar

Halil Rıfat Paşa

Harbiye

İnönü

İzzet Paşa

Kaptanpaşa

Kuştepe

Mahmut Şevket Paşa

Mecidiyeköy

Merkez

Meşrutiyet

Paşa

Teşvikiye

Yayla

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