Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
16:53
İstanbul Sultangazi seçim sonuçları! YSK Sultangazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. 60 milyondan fazla seçmenin olduğu Türkiye Yerel Seçimleri sürecinde büyükşehir ve illerin yanında ilçe sonuçları da yakından takip ediliyor. Yeni belediye başkanlarının belirleneceği seçim sonucunda kazanan isim 5 yıl boyunca ilçede hizmet edecek. Seçim yasaklarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırılmasının akabinde İstanbul Sultangazi seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları detaylı verilerle sabah.com.tr'de yayınlanacak. YSK verileri ile Sultangazi seçimi kim kazandı sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte YSK ile Sultangazi seçim sonuçları 2024 takip ekranı…