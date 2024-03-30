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Haberler Galeri İstanbul Sultangazi seçim sonuçları! YSK Sultangazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 16:53

İstanbul Sultangazi seçim sonuçları! YSK Sultangazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. 60 milyondan fazla seçmenin olduğu Türkiye Yerel Seçimleri sürecinde büyükşehir ve illerin yanında ilçe sonuçları da yakından takip ediliyor. Yeni belediye başkanlarının belirleneceği seçim sonucunda kazanan isim 5 yıl boyunca ilçede hizmet edecek. Seçim yasaklarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırılmasının akabinde İstanbul Sultangazi seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları detaylı verilerle sabah.com.tr'de yayınlanacak. YSK verileri ile Sultangazi seçimi kim kazandı sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte YSK ile Sultangazi seçim sonuçları 2024 takip ekranı…

İstanbul Sultangazi seçim sonuçları! YSK Sultangazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart'ta gerçekleşiyor. Seçmenler yaşadıkları il ve ilçelerde 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanlarını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Seçim yasakları kalkar kalkmaz il il, ilçe ilçe seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden anbean takip edebilecek. 532 bin 802 nüfuslu Sultangazi seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları ilçede ikamet eden seçmenlerin gündemindeki yerini aldı. Sultangazi seçimi kim kazandı sorusunun cevabı 31 Mart akşamı haberimizde olacak. İşte, YSK ile İstanbul Sultangazi seçim sonuçları 2024 takip ekranı...

İSTANBUL SULTANGAZİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Sultangazi seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Sultangazi seçim sonuçları! YSK Sultangazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SULTANGAZİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Abdurrahman Dursun

CHP: Ferhat Epözdemir

İYİ Parti: Hüseyin Öndeş

DEM Parti: Erol Tunç

Yeniden Refah Partisi: Yasin Kul

Sultangazi Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Sultangazi seçim sonuçları! YSK Sultangazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Sultangazi seçim sonuçları! YSK Sultangazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti: Abdurrahman Dursun

Cumhuriyet Halk Partisi: Ferhat Epözdemir

İYİ Parti: Hüseyin Öndeş

DEM Parti: Erol Tunç

Yeniden Refah Partisi: Yasin Kul

Zafer Partisi: Arzu Durak

Saadet Partisi: Hüseyin Aydoğan

Türkiye İşçi Partisi: İsa Daşdemir

HÜDA PAR: Abdulbari Duman

DEVA Partisi: Sancar Öztürk

Gelecek Partisi: Ramazan Altan

İstanbul Sultangazi seçim sonuçları! YSK Sultangazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SULTANGAZİ MAHALLELERİ

Sultangazi'de 15 mahalle vardır:

50. Yıl

75. Yıl

Cebeci

Cumhuriyet

Esentepe

Eski Habipler

Gazi

Habibler

İsmetpaşa

Malkoçoğlu

Sultançiftliği

Uğur Mumcu

Yayla

Yunus Emre

Zübeyde Hanım

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