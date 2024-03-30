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Haberler Galeri İzmir Bornova seçim sonuçları! YSK Bornova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 21:10 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 21:14

İzmir Bornova seçim sonuçları! YSK Bornova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler seçimlerinin gelmesiyle İzmir Bornova sonuçları bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. İzmir'in en yoğun nüfusuna sahip ilçelerinden biri olan semtin 45 mahallesi bulunuyor. Milyonlarca seçmenin 31 Mart Pazar günü vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandıklarının başında yer almasıyla birlikte 2024 Yerel Seçimleri başlayacak. YSK tarafından seçim yasaklarının kaldırılmasıyla güncel seçim sonuçları sabah.com.tr adresinde olacak. İşte İzmir Bornova seçim sonuçları

İzmir Bornova seçim sonuçları! YSK Bornova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye 2024 seçimleri için oy verme işlemlerine hazırlanıyor. Büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerinin belirleneceği seçimde milyonlarca seçmen oylarını kullanarak yerel yöneticilerini belirleyecek. Bu noktada Bornovalı vatandaşlar tarafından oy sonuçları sorgulanıyor. İşte en güncel sonuçlar için sabah.com.tr seçim ekranında Bornova yerel seçim sonuçları

İZMİR BORNOVA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Bornova seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Bornova seçim sonuçları! YSK Bornova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR BORNOVA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Cevdet Çayır

CHP: Ömer Ekşi

İYİ Parti: Uğur Uray

Yeniden Refah Partisi: Ömer Karasu

Zafer Partisi: Belgin Çiçeksever

DEM Parti: Saki Gök

İzmir Bornova Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir Bornova seçim sonuçları! YSK Bornova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

Buca Seçim Sonuçları

Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

Dikili Seçim Sonuçları

Foça Seçim Sonuçları

Gaziemir Seçim Sonuçları

Güzelbahçe Seçim Sonuçları

Karabağlar Seçim Sonuçları

Karaburun Seçim Sonuçları

Karşıyaka Seçim Sonuçları

Kemalpaşa Seçim Sonuçları

Kınık Seçim Sonuçları

Kiraz Seçim Sonuçları

Konak Seçim Sonuçları

Menderes Seçim Sonuçları

Menemen Seçim Sonuçları

Narlıdere Seçim Sonuçları

Ödemiş Seçim Sonuçları

Seferihisar Seçim Sonuçları

Selçuk Seçim Sonuçları

Tire Seçim Sonuçları

Torbalı Seçim Sonuçları

Urla Seçim Sonuçları

İzmir Bornova seçim sonuçları! YSK Bornova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR BORNOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İzmir Bornova'da AK Parti Cevdet Çayır, CHP Ömer Ekşi, İYİ Parti Uğur Uray, Yeniden Refah Partisi Ömer Karasu, Zafer Partisi Belgin Çiçeksever, DEM Parti Saki Gök ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Bornova seçim sonuçları! YSK Bornova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BORNOVA MAHALLELERİ

ATATÜRK

BARBAROS

BEŞYOL

BİRLİK

ÇAMİÇİ

ÇAMKULE

ÇINAR

ÇİÇEKLİ

DOĞANLAR

EGEMENLİK

EĞRİDERE

ERGENE

ERZENE

EVKA 3

EVKA 4

GAZİ OSMAN PAŞA

GÖKDERE

GÜRPINAR

IŞIKLAR

İNÖNÜ

KARACAOĞLAN

KARAÇAM

KAVAKLIDERE

KAYADİBİ

KAZIMDİRİK

KEMALPAŞA

KIZILAY

KOŞUKAVAK

KURUDERE

LAKA

MERİÇ

MERKEZ

MEVLANA

NALDÖKEN

RAFET PAŞA

SARNIÇKÖY

SERİNTEPE

TUNA

ÜMİT

YAKAKÖY

YEŞİLÇAM

YEŞİLOVA

YILDIRIM BEYAZIT

YUNUS EMRE

ZAFER

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