İzmir Bornova seçim sonuçları! YSK Bornova yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
21:14
Mahalli İdareler seçimlerinin gelmesiyle İzmir Bornova sonuçları bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. İzmir'in en yoğun nüfusuna sahip ilçelerinden biri olan semtin 45 mahallesi bulunuyor. Milyonlarca seçmenin 31 Mart Pazar günü vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandıklarının başında yer almasıyla birlikte 2024 Yerel Seçimleri başlayacak. YSK tarafından seçim yasaklarının kaldırılmasıyla güncel seçim sonuçları sabah.com.tr adresinde olacak. İşte İzmir Bornova seçim sonuçları