Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
18:30
İZMİR ÇİĞLİ SEÇİM SONUÇLARI! YSK verileri ile Çiğli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Çiğli seçim sonuçları ilçe sakinleri tarafından yakından takip ediliyor. 31 Mart 2024 tarihinde milyonlarca kişi oy kullandı. Çiğli il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları belli oluyor. 2024 YSK, seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte, Çiğli seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den yayınlanıyor. İşte, Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024 oy oranları ve canlı takip ekranı!