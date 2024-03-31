İZMİR ÇİĞLİ SEÇİM SONUÇLARI! YSK verileri ile Çiğli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Her 5 yılda bir gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimleri bu yıl 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Bu noktada oy kullanan seçmenler bulundukları ilçe ve mahalle için tüm detayları yakından takip ederken, Çiğli seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden canlı ve anlık oy oranları ile açıklanıyor.

İZMİR ÇİĞLİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Çiğli seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.