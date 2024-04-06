Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesi idrak ediliyor? Kadir Gecesi tarihi kesin belli mi değil mi?
Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:17 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 01:17

Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesi idrak ediliyor? Kadir Gecesi tarihi kesin belli mi değil mi?

Bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilen Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başladığı İslamiyet için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi her yıl Ramazan ayının 27. gecesinde idrak ediliyor. Bugün Ramazan ayının 27. gecesi olması vesilesiyle Kadir Gecesi'ne kavuşulacak. Binlerce Müslümanların dualar edeceği, büyük bir huşu ve maneviyatla geçireceği bugün için "Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesinde idrak edilir?" şeklinde araştırmalar yapılmaya başladı. Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul edilmesi ise çeşitli hadislerden ve İslami kaynaklardan kaynaklanan bir yorum ve uygulamadır. Peki, Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesi idrak edilir? Kadir Gecesi tarihi kesin belli midir? İşte Kadir Gecesi hakkında merak edilenler

Kadir Gecesi neden Ramazan’ın 27. gecesi idrak ediliyor? Kadir Gecesi tarihi kesin belli mi değil mi?

Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başladığı, Ramazan'ın bitişini ve bayrama kavuşmayı simgeleyen Kadir Gecesi bu sene 5 Nisan Pazartesi günü idrak ediliyor. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesine denk geliyor. Peki, Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesi idrak edilir? İşte detaylar

Kadir Gecesi neden Ramazan’ın 27. gecesi idrak ediliyor? Kadir Gecesi tarihi kesin belli mi değil mi?

KADİR GECESİ NEDEN 27.GECEDİR?

Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir Gecesi'ni aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kadir Gecesi neden Ramazan’ın 27. gecesi idrak ediliyor? Kadir Gecesi tarihi kesin belli mi değil mi?

KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

Kadir gecesinin Kur'ân-ı Kerîm ve hadislerde ifadesini bulan önemi, bu gecede yapılan ibadet ve duaların kabul edileceğine, bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağına dair Hz. Peygamber'in açıklamaları, müslüman toplumlarda ve özellikle Osmanlılar'da Kadir gecesinin diğer kandillere göre daha büyük ilgi görmesine, bu arada sosyal hayata yansımasına, örf ve âdetlerin zenginleşmesine vesile olmuştur.

Yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir.

Kadir Gecesi neden Ramazan’ın 27. gecesi idrak ediliyor? Kadir Gecesi tarihi kesin belli mi değil mi?

KADİR GECESİ KURAN'DA GEÇİYOR MU, VAR MI?

Kadir Gecesi'nden, Hz. Peygamber'in Mekke döneminde inen ve Kur'an'ın 97. suresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede, Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, ''azamet'' ve ''şeref'' demektir. Bakara Suresi'nin 185. ayetinde de Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının içinde bulunduğu bu şekilde anlaşılmaktadır.

Kadir Gecesi neden Ramazan’ın 27. gecesi idrak ediliyor? Kadir Gecesi tarihi kesin belli mi değil mi?

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER

Kur'an-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir (bk. Bakara 2/185; Duhân 44/1-3; Kadr 97/1).

Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, İʿtikâf, 15).

SON DAKİKA