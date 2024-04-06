Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:17
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
01:17
Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesi idrak ediliyor? Kadir Gecesi tarihi kesin belli mi değil mi?
Bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilen Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başladığı İslamiyet için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi her yıl Ramazan ayının 27. gecesinde idrak ediliyor. Bugün Ramazan ayının 27. gecesi olması vesilesiyle Kadir Gecesi'ne kavuşulacak. Binlerce Müslümanların dualar edeceği, büyük bir huşu ve maneviyatla geçireceği bugün için "Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesinde idrak edilir?" şeklinde araştırmalar yapılmaya başladı. Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul edilmesi ise çeşitli hadislerden ve İslami kaynaklardan kaynaklanan bir yorum ve uygulamadır. Peki, Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesi idrak edilir? Kadir Gecesi tarihi kesin belli midir? İşte Kadir Gecesi hakkında merak edilenler