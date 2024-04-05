Kadir Gecesi yapılacak ibadetler, kılınacak namazlar: Diyanet ile Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir, bu gecede neler yapılır?

Giriş Tarihi: 05.04.2024 08:25
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
08:25
Bin aydan daha hayırlı olduğu vurgulanan Kadir Gecesi geldi çattı. Kur'an-ı Kerim'in, Allah tarafından Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı bu mübarek gecede günahların affı, sevapların nail olması için eller semaya açılacak. Bu kıymetli gecenin faziletinden faydalanmak isteyen Müslümanlar Kadir Gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler ve zikirler için araştırmalarına başladı. Kadir Gecesi yapılacak ibadetler ve okunacak dualar dini kaynaklarda yer alıyor. Peki, Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir, bu gecede neler yapılır? İşte, Diyanet ile Kadir Gecesi ibadetleri, duaları, tesbih ve zikirleri ile ilgili detaylı bilgiler.