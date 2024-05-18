Kobani provokasyonunda evlatlarını kaybeden aileler SABAH’a konuştu: Ciğerimizi yaktılar, cezalarını çeksinler!

CİĞERİMİZİ YAKTILAR, CEZALARINI ÇEKSİNLER

Mahkemenin kararı, kurbanların ailelerini hem sevindirdi hem de üzdü. SABAH'a konuşan Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz, "Oğlum öldürüldüğünde eşi ikinci çocuğuna hamileydi. Torunum babasız dünyaya geldi. Kim olursa olsun, suç işlemişse adalet önünde cezasını bulmalıdır. Biz aileler olarak hep adalete güvendik. Yargının gereken kararı vereceğini bekliyorduk ve öyle oldu."