Giriş Tarihi: 18.05.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
07:39
Kobani provokasyonunda evlatlarını kaybeden aileler SABAH'a konuştu: Ciğerimizi yaktılar, cezalarını çeksinler!
Kobani olayları davasında verilen hapis cezaları, kurban eti dağıtırken öldülüren gençlerin ailelerini hem sevindirdi hem de üzdü. Oğlu Hasan Gökguz'u kaybeden Mehmet Gökguz, "Bizim ciğerimizi yaktılar, kim olursa olsun cezalarını çeksinler" derken, Ahmet Dakak'ın babası Öztekin Dakak, "Evlatlarımızın katledilmesine yol açanların bir bölümü berat etti. Az ceza alanlar ise tahliye oldu. Bu bizi yaraladı" diye konuştu.