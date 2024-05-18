Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kobani provokasyonunda evlatlarını kaybeden aileler SABAH'a konuştu: Ciğerimizi yaktılar, cezalarını çeksinler!
Giriş Tarihi: 18.05.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 07:39

Kobani provokasyonunda evlatlarını kaybeden aileler SABAH'a konuştu: Ciğerimizi yaktılar, cezalarını çeksinler!

Kobani olayları davasında verilen hapis cezaları, kurban eti dağıtırken öldülüren gençlerin ailelerini hem sevindirdi hem de üzdü. Oğlu Hasan Gökguz'u kaybeden Mehmet Gökguz, "Bizim ciğerimizi yaktılar, kim olursa olsun cezalarını çeksinler" derken, Ahmet Dakak'ın babası Öztekin Dakak, "Evlatlarımızın katledilmesine yol açanların bir bölümü berat etti. Az ceza alanlar ise tahliye oldu. Bu bizi yaraladı" diye konuştu.

Hüseyin KAÇAR
Kobani provokasyonunda evlatlarını kaybeden aileler SABAH’a konuştu: Ciğerimizi yaktılar, cezalarını çeksinler!

Ankara'da görülen ve aralarında dönemin HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Mardin Milletvekili Ahmet Türk ile eski milletvekillerinin da yargılandığı davanın sonuçlanması, olayları bir kez daha gündemi getirdi.

Kobani provokasyonunda evlatlarını kaybeden aileler SABAH’a konuştu: Ciğerimizi yaktılar, cezalarını çeksinler!

KENTLERİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER!

Kobani'yi bahane eden HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısıyla, 6-7 Ekim 2014'te sokaklara dökülen terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Güneydoğu'daki birçok kenti savaş alanına çevirdi. İki polis şehit edildiği olaylarda 35 kişi ölürken, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kobani provokasyonunda evlatlarını kaybeden aileler SABAH’a konuştu: Ciğerimizi yaktılar, cezalarını çeksinler!

En çok ölüm ise 12 ile Diyarbakır'da yaşandı. Bunlardan 4'ü ise Kurban Bayramı nedeniyle et dağıtan Yasin Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz, Ahmet Dakak ve Riyat Güneş'ti. Dört genç, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletlerle saldırısı sonucu öldürüldü.

Kobani provokasyonunda evlatlarını kaybeden aileler SABAH’a konuştu: Ciğerimizi yaktılar, cezalarını çeksinler!

CİĞERİMİZİ YAKTILAR, CEZALARINI ÇEKSİNLER

Mahkemenin kararı, kurbanların ailelerini hem sevindirdi hem de üzdü. SABAH'a konuşan Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz, "Oğlum öldürüldüğünde eşi ikinci çocuğuna hamileydi. Torunum babasız dünyaya geldi. Kim olursa olsun, suç işlemişse adalet önünde cezasını bulmalıdır. Biz aileler olarak hep adalete güvendik. Yargının gereken kararı vereceğini bekliyorduk ve öyle oldu."

Kobani provokasyonunda evlatlarını kaybeden aileler SABAH’a konuştu: Ciğerimizi yaktılar, cezalarını çeksinler!

"Bizim ciğerimizi yaktılar, cezalarını çeksinler. Suç işleyenlerin yanına kar kalmadı. Adalet yerini buldu, hak ettikleri cezayı aldılar. Ancak olayları kışkırtanların bir bölümü berat ederken, bir bölümü de az ceza aldı. Bunlar bizimle aynı şehirde yaşayacaklar. Bu insanlar yüzümüze nasıl bakacaklar. Bu yönüyle üzüldük" dedi.

SON DAKİKA