Mahra’nın ailesi SABAH’a konuştu: Sokaklarda başı boş köpek kalmasın! "Kızımızı bu yüzden gömdük"

Evladını başıboş köpekler yüzünden kaybetmiş bir aile ve aynı durumdaki onlarca aileye destek olmaya çalışan bir dernek olarak sokakta sıfır başıboş köpek politikasının benimsenmesi için mücadele ettiklerini de belirten Başkan Murat Pınar, "Gelinen nokta da köpekler sokaklarda başıboş bırakılmayacaksa mücadelemizin başarılı olduğunu gösterir.



