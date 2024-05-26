Giriş Tarihi: 26.05.2024 06:30
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
06:32
Mahra’nın ailesi SABAH’a konuştu: Sokaklarda başı boş köpek kalmasın! "Kızımızı bu yüzden gömdük"
Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken kamyon çarpan, tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Pelin Pınar'ın ailesi, sahipsiz sokak köpekleri ile ilgili çıkacak yasayı destekliyor. Baba Murat Pınar kızının ölümünün ardından "Başka Pınarlar sokak köpeklerinin saldırısında ölmesin" diye "Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği''ni kurmuştu.