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Haberler Galeri MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.04.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 08:05

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

2024 yılı öğretmen ataması için binlerce adayın bekleyişi devam ediyor. 2023 KPSS puanlarıyla atama bekleyen öğretmen adayları "öğretmen atamasının" gerçekleştirilmesi için Meclis'ten gelecek açıklamaya yöneldiler. Bakan Tekin'in açıklamalarıyla şekillenmeye başlayan atama takvimi için en yakın tarih işaret edilmişti. Yerel seçimlerin bitmesi ve Meclis arasının bitmesiyle ilan edilecek boş kadrolara atama bekleyen adaylar yeni eğitim öğretim yılında görevlerine başlamaya hazırlanıyor. Peki 2024 öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte 2024 öğretmen atama takvimine ilişkin detaylar

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev almak isteyen öğretmenler öğretmen ataması için açıklanacak karara odaklandı. Geçtiğimiz yıllarda Şubat ayında gerçekleştirilen atamalar için kadroların ilanı takip ediliyor. Geçtiğimiz mayıs ayında 45 bin öğretmen atması yapan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 yeni atama takvimi personel.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacak. İşte 2024 öğretmen atamasına dair tüm detaylar

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

EN YAKIN TARİHTE GÜNDEME GELECEK!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.

Tekin, geçtiğimiz aylarda yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

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MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. Bu hafta gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısına dair resmî açıklama gelmedi. Önümüzdeki Kabine Toplantılarında gündeme gelmesi beklenen konuların başında geliyor.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?

Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.

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