MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 03.04.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
08:05
2024 yılı öğretmen ataması için binlerce adayın bekleyişi devam ediyor. 2023 KPSS puanlarıyla atama bekleyen öğretmen adayları "öğretmen atamasının" gerçekleştirilmesi için Meclis'ten gelecek açıklamaya yöneldiler. Bakan Tekin'in açıklamalarıyla şekillenmeye başlayan atama takvimi için en yakın tarih işaret edilmişti. Yerel seçimlerin bitmesi ve Meclis arasının bitmesiyle ilan edilecek boş kadrolara atama bekleyen adaylar yeni eğitim öğretim yılında görevlerine başlamaya hazırlanıyor. Peki 2024 öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte 2024 öğretmen atama takvimine ilişkin detaylar