Giriş Tarihi: 27.11.2023 07:32
Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
07:32
Meral Akşener'e 'masaya dön' baskısı! Ya bir kez daha söylediklerini unutacak ya da... - Hilal Kaplan yazdı
SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifaka geri dönmesi halinde parti üzerindeki tüm şaibe iddiaların bir sonraki kriz dönemine kadar unutulacağına dikkat çekerek, "Özgür Özel ve onu seçtiren İmamoğlu, bu gerçeği bildiğinden Akşener'in masaya döneceğini ümit ettiklerini söylüyor. Meral Akşener ya bir kez daha söylediklerini unutup CHP ile masaya oturacak ya da partiyi kurduğundan bu yana yapılan tüm usulsüzlükler tek tek ortaya saçılacak." ifadelerini kullandı.