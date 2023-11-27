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Haberler Galeri Meral Akşener'e 'masaya dön' baskısı! Ya bir kez daha söylediklerini unutacak ya da... - Hilal Kaplan yazdı
Giriş Tarihi: 27.11.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 07:32

Meral Akşener'e 'masaya dön' baskısı! Ya bir kez daha söylediklerini unutacak ya da... - Hilal Kaplan yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifaka geri dönmesi halinde parti üzerindeki tüm şaibe iddiaların bir sonraki kriz dönemine kadar unutulacağına dikkat çekerek, "Özgür Özel ve onu seçtiren İmamoğlu, bu gerçeği bildiğinden Akşener'in masaya döneceğini ümit ettiklerini söylüyor. Meral Akşener ya bir kez daha söylediklerini unutup CHP ile masaya oturacak ya da partiyi kurduğundan bu yana yapılan tüm usulsüzlükler tek tek ortaya saçılacak." ifadelerini kullandı.

HİLAL KAPLAN
Meral Akşener’e ’masaya dön’ baskısı! Ya bir kez daha söylediklerini unutacak ya da... - Hilal Kaplan yazdı

Hilal Kaplan, bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkarak muhalefet bloğunu "kumar masasına" benzeten Akşener ve partisi muhalefet tarafından 'terbiye edilerek' masaya geri getirilmişti.

Meral Akşener’e ’masaya dön’ baskısı! Ya bir kez daha söylediklerini unutacak ya da... - Hilal Kaplan yazdı

Seçimler sonrası "ne olursa olsun ittifaka dönmeyeceğini ve partisinin kendi başına seçimlere gireceğini" açıklayan Akşener bu kez CHP ve destekçisi medya tarafından değil, kendi partisi tarafından terbiye edilmeye çalışılıyor.

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Meral Akşener’e ’masaya dön’ baskısı! Ya bir kez daha söylediklerini unutacak ya da... - Hilal Kaplan yazdı

Bir zamanlar Akşener'in A Takımı'nda yer alan isimler tek tek istifa etmeye başladı. Siyasi partilerde birliktelik kadar istifa da son derece normaldir. Ancak bizdeki muhalefet partilerinin hiçbir işleri normal olmadığı -Kılıçdaroğlu ile Özdağ protokolü örneğindeki gibi- için istifalar ve sonrasında yaşananlar da normal değildi.

Meral Akşener’e ’masaya dön’ baskısı! Ya bir kez daha söylediklerini unutacak ya da... - Hilal Kaplan yazdı

İyi Parti'nin bir önceki Mali İşler Sorumlusu Ümit Dikbayır, partinin, milletvekilliği adaylıklarını parayla sattığını, milletvekilleri ve partili iş adamlarından usulsüz paralar alındığını, bu paraların Akşener'in Özel Kalem Müdiresi tarafından teslim alındığını, Akşener'in oğlunun partiden para alıp sosyal medya ekibine dağıttığını açıkladı.

Meral Akşener’e ’masaya dön’ baskısı! Ya bir kez daha söylediklerini unutacak ya da... - Hilal Kaplan yazdı

Normal şartlarda her bir maddesi ayrı bir skandal olan bu açıklamalar kamuoyunda yeteri kadar gündem olmadı. Akşener'in bu iddialara tepkisi partisinden istifa eden bir milletvekilini de ima ederek 'fuhuş çetesi' iddiasını ortaya atmak oldu. Başta Adalet Bakanı olmak üzere toplumun pek çok kanadından, "Bildiklerini anlat" çağrısını almasına rağmen Akşener söylediklerinin arkasını getiremedi. Tıpkı Sözcü'den Saygı Öztürk'e "Türkiye'de silahlı eğitim veren kamplar var. Bunların yerlerini biliyorum" açıklaması yapıp savcılıkta bu açıklamasını inkar ettiği gibi...

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