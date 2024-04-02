Otizm Farkındalık Günü sözleri ve mesajları 2024! En güzel, Resimli 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları

EN GÜZEL, KISA VE UZUN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Otizm, farklılıklarımızın bir parçasıdır ve her bireyin benzersiz bir hikayesi vardır. Otizm farkındalık gününde, farklılıkları kucaklayarak birlikte güçlüyüz.

Otizm, sadece bir renk paletinin farklı bir tonudur. Bu farklılık, dünyayı daha zengin ve çeşitli kılar. Otizm farkındalık gününde, kucaklayıcı ve destekleyici bir toplum oluşturalım.

Otizmi bir eksiklik olarak değil farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışın. Farkındayım farkında olun.