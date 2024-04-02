Otizm Farkındalık Günü sözleri ve mesajları 2024! En güzel, Resimli 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları

Giriş Tarihi: 02.04.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
13:58
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, 2008 yılında Birleşmiş Millet tarafından otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edildi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de bu konuya ilgi çekebilmek ve farkındalık oluşturmak adına 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri paylaşılıyor. Bu önemli güne ilişkin kısa, uzun, resimli, özel mesajlar ve sözler araştırılmaya başladı. Vatandaşlar bugüne farkındalık oluşturmak adına sosyal medyada paylaşacağı, sevdiklerini bilgilendireceği mesajlar ve söz arıyor. İşte Otizm Farkındalık Günü sözleri ve mesajları