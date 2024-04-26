Giriş Tarihi: 26.04.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
06:32
Parti binası değil PKK karargah gibi! DEM teşkilatında terörist köşesi
Batman'da polis, DEM Parti İl Başkanlığı binasında mahkeme kararıyla arama yaptı. Binaya giren polis ekipleri, parti binası değil de adeta örgüt karargahıyla karşılaştı. SABAH'ın ulaştığı fotoğraflarda DEM Partililerin, öldürülen PKK'lı teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu bir köşe bile oluşturduğu ortaya çıktı. Parti binasındaki aramada PKK ile ilgili çok sayıda yasaklı yayın da ele geçirildi.