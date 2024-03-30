Giriş Tarihi: 30.03.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
18:52
İstanbul Pendik Seçim Sonuçları! YSK Pendik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
31 Mart Yerel Seçimlerinin gelmesiyle birlikte İstanbul Pendik seçim sonuçları bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Anadolu Yakası'nın en yoğun nüfusuna sahip ilçenin 36 mahallesi bulunuyor. Milyonlarca seçmenin 31 Mart Pazar günü vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandıklarının başında yer almasıyla birlikte 2024 Mahalli ve idareler seçimi başlayacak. YSK tarafından belirlenen takvime göre yasakların son bulmasının ardından güncel ve anlık YSK verileriyle Pendik Seçim sonuçları sabah.com.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek. 2024 Yerel Seçimleri dakika dakika Pendik seçim sonuçları sabah.com.tr seçim sonuç ekranında