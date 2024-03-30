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Haberler Galeri İstanbul Pendik Seçim Sonuçları! YSK Pendik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 18:52 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 18:52

İstanbul Pendik Seçim Sonuçları! YSK Pendik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimlerinin gelmesiyle birlikte İstanbul Pendik seçim sonuçları bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Anadolu Yakası'nın en yoğun nüfusuna sahip ilçenin 36 mahallesi bulunuyor. Milyonlarca seçmenin 31 Mart Pazar günü vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandıklarının başında yer almasıyla birlikte 2024 Mahalli ve idareler seçimi başlayacak. YSK tarafından belirlenen takvime göre yasakların son bulmasının ardından güncel ve anlık YSK verileriyle Pendik Seçim sonuçları sabah.com.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek. 2024 Yerel Seçimleri dakika dakika Pendik seçim sonuçları sabah.com.tr seçim sonuç ekranında

İstanbul Pendik Seçim Sonuçları! YSK Pendik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye 2024 seçimleri için oy verme işlemlerine hazırlanıyor. Büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerinin belirleneceği seçimde milyonlarca seçmen oylarını kullanarak yerel yöneticilerini belirleyecek. Bu noktada Pendikli vatandaşlar tarafından Pendik oy sonuçları sorgulanıyor. İşte en güncel sonuçlar için sabah.com.tr seçim ekranında Pendik yerel seçim sonuçları

İSTANBUL PENDİK SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Pendik seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Pendik Seçim Sonuçları! YSK Pendik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL PENDİK SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ahmet Cin

CHP: Süleyman Tarık Balyalı

İYİ Parti: Süleyman Turan

Yeniden Refah Partisi: Fahrettin Karakurt

Zafer Partisi: Kürşat Dağ

Memleket Partisi: Kağan Tangör

İstanbul Pendik Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Pendik Seçim Sonuçları! YSK Pendik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Pendik Seçim Sonuçları! YSK Pendik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL PENDİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Pendik'te AK Parti Ahmet Cin, CHP Süleyman Tarık Balyalı, İYİ Parti Süleyman Turan,Yeniden Refah Partisi Fahrettin Karakurt, Zafer Partisi Kürşat Dağ, Memleket Partisi Kağan Tangör ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Pendik Seçim Sonuçları! YSK Pendik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

PENDİK MAHALLERİ

Ahmet Yesevi

Bahçelievler

Ballıca

Batı

Çamçeşme

Çamlık

Çınardere

Doğu

Dumlupınar

Emirli

Ertuğrul Gazi

Esenler

Esenyalı

Fatih

Fevzi Çakmak

Göçbeyli

Güllü Bağlar

Güzelyalı

Harmandere

Kavakpınar

Kaynarca

Kurna

Kurtdoğmuş

Kurtköy

Orhangazi

Orta

Ramazanoğlu

Sanayi

Sapan Bağları

Sülüntepe

Şeyhli

Velibaba

Yayalar

Yeni

Yenişehir

Yeşilbağlar

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