Ramazan Bayramı Mesajları (Resimli) | En yeni, farklı, Ramazan Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

Bayramların en güzeli en sevdiklerinizle beraber olduğunuz bayramdır, bu bayramda sevdiklerinizle olmanız dileğiyle, iyi bayramlar.

"Ömer b. Hattâb ile birlikte bir bayram geçirdim. Ömer geldi, namazı kıldırdı. Sonra cemaate dönerek bir konuşma yaptı ve şöyle dedi: 'Resûlullah şu iki günde oruç tutmanızı yasakladı: Biri, Ramazan orucunuzu bitirip de bayram ettiğiniz gün, diğeri de kurbanlarınızı kesip etini yediğiniz gündür.'" (Müslim, Sıyâm, 138; Buhârî, Savm, 66) Bayramınız mübarek olsun.

Rahmet ayı Ramazan ayının en faziletli günü Ramazan Bayramınız sevdiklerinizle birlikte geçsin,

Allah'ım! Sen bu mübarek Ramazan ayının suyu hürmetine dualarımızı kabul et, günahlarımızı affet, bayramımızı mübarek eyle, âmin. Tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun.