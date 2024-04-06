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Haberler Galeri Ramazan Bayramı Mesajları (Resimli) | En yeni, farklı, Ramazan Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 06.04.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 14:33

Ramazan Bayramı Mesajları (Resimli) | En yeni, farklı, Ramazan Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

Birlik beraberlik ve yardımlaşma ayı, üç ayların sonuncusu olan Ramazan-ı Şerif son buluyor. Bir ay boyunca oruçlarını tutan, teravihlere katılan ve ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar bayrama ulaşmanın neşesini yaşıyor. Bayram tatilinin neşesini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, bu bayramda sevdikleriyle buluşamayanlar iyi dileklerini mesajla, sosyal medya ve telefon aracılığıyla ulaştırıyor. Instagram, Facebook, WhatsApp üzerinden paylaşılan Ramazan Mesajları en özel, en yeni seçenekleriyle yayında. İşte, en anlamlı, en özel, en farklı, eğlenceli Ramazan Bayramı mesajları

Ramazan Bayramı Mesajları Resimli | En yeni, farklı, Ramazan Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

Ramazan ayının son bulmaya yaklaşmasıyla birlikte kutlama mesajları sosyal medyada en çok aratılan konular arasında yerini alıyor. Eşinize, arkadaşınıza, akrabalarınıza gönderebileceğiniz en güzel, komik, değişik, kısa, uzun, resimli bayram mesajları bu başlık altında yer alıyor. İyi bayramlar ve bayramınız mübarek olsun yazılı bayram mesajları seçeneklerine haberimizden göz atabilirsiniz. İşte 2024 Ramazan Bayramı mesajları

Ramazan Bayramı Mesajları Resimli | En yeni, farklı, Ramazan Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

DUALI RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

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Ramazan Bayramı Mesajları Resimli | En yeni, farklı, Ramazan Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

Bayramların en güzeli en sevdiklerinizle beraber olduğunuz bayramdır, bu bayramda sevdiklerinizle olmanız dileğiyle, iyi bayramlar.

"Ömer b. Hattâb ile birlikte bir bayram geçirdim. Ömer geldi, namazı kıldırdı. Sonra cemaate dönerek bir konuşma yaptı ve şöyle dedi: 'Resûlullah şu iki günde oruç tutmanızı yasakladı: Biri, Ramazan orucunuzu bitirip de bayram ettiğiniz gün, diğeri de kurbanlarınızı kesip etini yediğiniz gündür.'" (Müslim, Sıyâm, 138; Buhârî, Savm, 66) Bayramınız mübarek olsun.

Rahmet ayı Ramazan ayının en faziletli günü Ramazan Bayramınız sevdiklerinizle birlikte geçsin,

Allah'ım! Sen bu mübarek Ramazan ayının suyu hürmetine dualarımızı kabul et, günahlarımızı affet, bayramımızı mübarek eyle, âmin. Tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun.

Ramazan Bayramı Mesajları Resimli | En yeni, farklı, Ramazan Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

Dünyada ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Ramazan Bayramı Mesajları Resimli | En yeni, farklı, Ramazan Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2024

Ramazan Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Buhayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

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