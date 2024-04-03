Reyting sonuçları 2 Nisan Salı listesi: "Bahar, Ben bu Cihana Sığmazam, Survivor” hangi yapım birinci oldu?

2 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün gece ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, TV8'de Survivor ve Show TV'de Bahar dizisi ekranlara geldi. Bu yapımların içinden dün gece en çok tercih edilenler merak konusu oldu. Henüz dün akşamın reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklanınca yer vereceğiz.