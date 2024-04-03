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Haberler Galeri Reyting sonuçları 2 Nisan Salı listesi: "Bahar, Ben bu Cihana Sığmazam, Survivor” hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 03.04.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 08:05

Reyting sonuçları 2 Nisan Salı listesi: "Bahar, Ben bu Cihana Sığmazam, Survivor” hangi yapım birinci oldu?

2 Nisan reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Salı gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor Bahar, Ben bu Cihana Sığmazam, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 2 Nisan 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 2 Nisan Salı listesi: Bahar, Ben bu Cihana Sığmazam, Survivor” hangi yapım birinci oldu?

2 Nisan reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 2 Nisan Salı listesi: Bahar, Ben bu Cihana Sığmazam, Survivor” hangi yapım birinci oldu?

2 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün gece ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, TV8'de Survivor ve Show TV'de Bahar dizisi ekranlara geldi. Bu yapımların içinden dün gece en çok tercih edilenler merak konusu oldu. Henüz dün akşamın reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklanınca yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları 2 Nisan Salı listesi: Bahar, Ben bu Cihana Sığmazam, Survivor” hangi yapım birinci oldu?

TOTAL

Henüz TOTAL grubu listesi açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 2 Nisan Salı listesi: Bahar, Ben bu Cihana Sığmazam, Survivor” hangi yapım birinci oldu?

AB

Henüz AB grubu listesi açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 2 Nisan Salı listesi: Bahar, Ben bu Cihana Sığmazam, Survivor” hangi yapım birinci oldu?

ABC

Henüz ABC grubu listesi açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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