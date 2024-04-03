Giriş Tarihi: 03.04.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
08:05
Reyting sonuçları 2 Nisan Salı listesi: "Bahar, Ben bu Cihana Sığmazam, Survivor” hangi yapım birinci oldu?
2 Nisan reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Salı gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor Bahar, Ben bu Cihana Sığmazam, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 2 Nisan 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…